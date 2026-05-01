Antonela Roccuzzo sorprendió con un posteo íntimo: el detalle espiritual que llamó la atención

En ese mismo pasaje también comienza el relato del juicio final, donde el “Hijo del Hombre” aparece en su trono para juzgar a las personas según sus acciones. Allí se destacan valores como la empatía, la solidaridad y la ayuda hacia los demás.

messi antonela.jpg

La publicación no tardó en generar repercusiones. Como suele ocurrir con cada posteo de la esposa de Lionel Messi, los comentarios se multiplicaron, aunque en esta ocasión con un foco distinto. Muchos usuarios celebraron el gesto y su conexión con la espiritualidad: “Anto leyendo la Biblia. Reinisima”, “Hasta la persona mejor posicionada económicamente sabe que tener a Jesús en su vida es lo más hermoso”, “Qué lindo que leas la Biblia” y “Ella lee la palabra de Dios, ahora entiendo todo”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron.

Una vez más, Antonela logró generar impacto con un contenido simple, pero cargado de significado, que invitó a sus seguidores a reflexionar más allá de lo cotidiano.