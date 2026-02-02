El Gobierno extendió la declaración de la emergencia ígnea a Santa Cruz pero no dispuso fondos

"La mencionada ley dispone que un porcentaje de las primas de seguro -el 5% de los seguros de automotores y viviendas- se destine al financiamiento del sistema bomberil", detallaron.

incendios chubut

Y explicaron que el Estado Nacional administra el dinero que aporta la población a partir del pago de seguros y lo distribuye a los cuarteles y asociaciones bomberiles. La distribución se realiza en dos etapas: una entre marzo y abril y la restante entre agosto y octubre. "La transferencia actual corresponde a fondos que estaban adeudados del ejercicio 2025, dado que durante ese año no se efectuó la totalidad de los giros correspondientes", advirtieron y recordaron que el remanente del año pasado "no había sido pagado oportunamente". Además, añadieron que también incluye la primera cuota del 2026.

"Los fondos anunciados no se tratan de un fondo extraordinario o de emergencia" aprobado por el Gobierno Nacional para hacer frente a los siniestros actuales, sino más bien de "recursos que el Estado está obligado por ley a girar al sistema bomberos".

Incendios Chubut Ruta 40 - Epuyén y El Hoyo

Decreto 80/2026:

aviso_338056