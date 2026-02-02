El Gobierno extendió la declaración de la emergencia ígnea a Santa Cruz pero no dispuso fondos
Los bomberos que combaten las llamas denunciaron que el Gobierno no dispuso fondos extra para combatir los incendios forestales y apenas cancelará una deuda que tenía con el sistema de combate del fuego que arrastra desde el año pasado por no cumplir con la ley en el marco de su ajuste.
Luego de casi dos meses de absoluta inacción y palmario desinterés por los incendios forestales, y ante la presión de los gobernadores patagónicos, el gobierno de Javier Milei decretó el viernes pasado la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa y Neuquén. Este lunes, por medio del Decreto 80/2025 publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de todo su Gabinete, la extendió a Santa Cruz.
Sin embargo, al igual que el Decreto 73/2025 oficializado el viernes pasado, no contempla el desembolso de fondos adicionales y por lo tanto se trata de apenas una mera declaración de buenas intenciones.
Más de 55 mil hectáreas de bosques nativos patagónicos ya ardieron ante la inacción de la Casa Rosada.
Aunque le Jefe de Gabinete anunció el envío de 100 mil millones de pesos para combatir las llamas, desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, una de las provincias más afectadas por los incendios, advirtieron que esos fondos no constituyen un aporte extra, sino del pago de una deuda que Nación arrastra desde 2025 y que está obligado a pagar por ley. En definitiva la declaración de la emergencia ígnea es meramente eso, una declaración sin un aporte real que ayuda a poner fin al drama que se vive en la Patagonia.
Según precisaron desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut los recursos comprometidos "no constituyen un aporte extraordinario ni una ayuda adicional vinculada a los incendios forestales que afectan la Patagonia". Y señalaron que más bien se trata del cumplimiento de la Ley Nacional N° 25.054, que rige el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios desde 1998.
"La mencionada ley dispone que un porcentaje de las primas de seguro -el 5% de los seguros de automotores y viviendas- se destine al financiamiento del sistema bomberil", detallaron.
Y explicaron que el Estado Nacional administra el dinero que aporta la población a partir del pago de seguros y lo distribuye a los cuarteles y asociaciones bomberiles. La distribución se realiza en dos etapas: una entre marzo y abril y la restante entre agosto y octubre. "La transferencia actual corresponde a fondos que estaban adeudados del ejercicio 2025, dado que durante ese año no se efectuó la totalidad de los giros correspondientes", advirtieron y recordaron que el remanente del año pasado "no había sido pagado oportunamente". Además, añadieron que también incluye la primera cuota del 2026.
"Los fondos anunciados no se tratan de un fondo extraordinario o de emergencia" aprobado por el Gobierno Nacional para hacer frente a los siniestros actuales, sino más bien de "recursos que el Estado está obligado por ley a girar al sistema bomberos".
Decreto 80/2026:
