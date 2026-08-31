El Gobierno prioriza el tren hacia un puerto que no es Mar del Plata y está en línea recta con Vaca Muerta
Impulsan la reactivación del tren de cargas hacia Necochea. Cuatro intendentes y el puerto buscan inversiones privadas para potenciar la región.
La posibilidad de reactivar el tren de cargas hacia el sudeste bonaerense volvió a la agenda política con gran fuerza. Tras décadas de inactividad, intendentes de la región y autoridades portuarias se unieron para impulsar el regreso del tren a Necochea y Puerto Quequén, un punto logístico clave para la producción agropecuaria.
El servicio ferroviario de pasajeros a la ciudad balnearia se encuentra interrumpido desde diciembre de 1968, cuando problemas en el puente sobre el río Quequén obligaron a cortar el tramo final, mientras que los trenes llegaron hasta la estación Quequén hasta el año 2003. Ahora, el enfoque principal está puesto en la logística comercial.
El reclamo regional y la apuesta por la inversión privada
Los jefes comunales de Tandil (Miguel Lunghi), Lobería (Pablo Barrena), Balcarce (Esteban Reino) y Ayacucho (Emilio Cordonnier) mantuvieron recientemente un encuentro con el secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich. El objetivo: solicitar que el corredor ferroviario sea incluido en la futura reorganización de la red nacional.
- Modelo de financiamiento: El intendente de Lobería, Pablo Barrena, aclaró que la propuesta regional no exige que el Estado financie la reconstrucción del ramal. "Nuestra postura no es que el Estado ponga un peso, sino que sea el privado el que invierta", afirmó.
- Desarrollo portuario: Mariano Carrillo, presidente interino de Puerto Quequén, respaldó la iniciativa. La terminal superó los nueve millones de toneladas movilizadas en 2025 y necesita de la multimodalidad (camión y tren) para continuar su expansión sin colapsar las rutas de acceso.
- Apoyo local: En el Concejo Deliberante de Necochea, el bloque Fuerza Patria presentó un proyecto para que el municipio adhiera institucionalmente al reclamo. Además, el actual intendente, Arturo Rojas, ya había impulsado esta reactivación durante su gestión al frente del Consorcio Portuario.
El plan provincial para los trenes bonaerenses
En paralelo a las gestiones ante el Gobierno nacional, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires avanza con un "Plan Estratégico de Desarrollo Ferroviario" en colaboración con la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF).
La iniciativa bonaerense, conducida por Martín Marinucci, busca conectar los puertos y las ciudades más pobladas del interior provincial mediante un esquema de empresa mixta. Este formato permitiría el ingreso de inversores privados, ya sean nacionales o extranjeros, garantizándoles la explotación comercial por una determinada cantidad de años a cambio de las inversiones en infraestructura. En este plan, la conectividad hacia los puertos de Quequén, San Nicolás y Bahía Blanca resulta fundamental para la Provincia, que aporta el 50% de la industria nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario