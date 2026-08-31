El Gobierno prioriza el tren hacia un puerto que no es Mar del Plata y está en línea recta con Vaca Muerta

La iniciativa bonaerense, conducida por Martín Marinucci, busca conectar los puertos y las ciudades más pobladas del interior provincial mediante un esquema de empresa mixta. Este formato permitiría el ingreso de inversores privados, ya sean nacionales o extranjeros, garantizándoles la explotación comercial por una determinada cantidad de años a cambio de las inversiones en infraestructura. En este plan, la conectividad hacia los puertos de Quequén, San Nicolás y Bahía Blanca resulta fundamental para la Provincia, que aporta el 50% de la industria nacional.