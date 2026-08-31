Fin de semana largo: el Gobierno avaló el Decreto 21.215/1945 y no hay clases un viernes de septiembre

Esta normativa histórica se originó tras los acuerdos alcanzados en la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá en 1943. En aquella cumbre regional, se decidió homenajear la figura de Domingo Faustino Sarmiento exactamente en el aniversario de su fallecimiento, reconociendo su inmensa y abnegada labor en la enseñanza y orientación de los pueblos del continente.