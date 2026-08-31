Fin de semana largo: el Gobierno avaló el Decreto 21.215/1945 y no hay clases un viernes de septiembre
Se acerca el Día del Maestro y la comunidad educativa disfrutará de un merecido fin de semana largo. Enterate por qué el 11 de septiembre no habrá clases.
La conmemoración del Día del Maestro generará un esperado fin de semana largo para todo el ámbito educativo. Al ratificarse la vigencia del histórico decreto firmado en el año 1945, los alumnos y docentes del país no tendrán que asistir a las aulas el próximo viernes 11 de septiembre.
El homenaje a Sarmiento que vacía las aulas del país
El asueto alcanza a todos los establecimientos educativos del país, tanto de gestión pública como privada. La medida se fundamenta legalmente en el Decreto N° 21.215, el cual fue promulgado el 10 de septiembre de 1945 bajo el Gobierno de facto del entonces presidente Edelmiro Farrell.
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Esta normativa histórica se originó tras los acuerdos alcanzados en la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá en 1943. En aquella cumbre regional, se decidió homenajear la figura de Domingo Faustino Sarmiento exactamente en el aniversario de su fallecimiento, reconociendo su inmensa y abnegada labor en la enseñanza y orientación de los pueblos del continente.
Al caer la fecha conmemorativa este año en un día viernes, toda la comunidad escolar podrá gozar de tres días consecutivos de descanso sin actividades curriculares, debiendo retomar sus tareas habituales en las instituciones recién el próximo lunes.
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