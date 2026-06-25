El Gobierno le sacará la licencia de conducir a quienes pongan carteles falsos de estacionamiento para personas con discapacidad

Exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias tendrá una multa de hasta $200.000, mientras que instalar señales de tránsito sin autorización o modificar señalización vial podría costar unos $100.000, según el tarifario actual.

Además de afrontar una multa, las personas en infracción deberán pagar también los gastos operativos de la remoción del cartel y la pintura del cordón siguendo un criterio de responsabilidad económica directa.

Desde el Gobierno de la Ciudad anticiparon que se enviará a la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención la conducta de quien falsifique o adultere un cartel de estacionamiento para personas con discapacidad.

jorge macri estacionamiento ciudad

Quienes utilicen espacios no autorizados, con plazos vencidos o datos desactualizados, la Ciudad les otorgará un plazo de 20 días corridos desde el dictado del decreto para que regularicen voluntariamente su situación a través del sitio de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad o al mail [email protected].

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en X un video sobre los operativos más recientes diciendo que "se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos".

"Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal", sentenció el jefe comunal.

"Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden", espetó.