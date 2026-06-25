El Gobierno le sacará la licencia de conducir a quienes pongan carteles falsos de estacionamiento para personas con discapacidad
Personal de la Ciudad empezó a retirar de la calle los carteles falsos que delimitaban espacios para estacionamiento reservado para personas con discapacidad.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a retirar los carteles de reserva de estacionamiento para personas con discapacidad cuyos titulares habían falsificado o adulterado la habilitación correspondiente. También se anunció que se multará hasta $200.000 y se le suspenderá la licencia de conducir a quienes hayan cometido la acción fraudulenta.
Fuentes de la Ciudad informaron que en lo que va del año las autoridades ya retiraron más de 400 carteles que ocupaban de manera irregular espacios de estacionamiento reservado por considerarse una apropiación ilegal del espacio público.
Por de pronto, la Secretaría de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires intensificará los controles sobre la cartelería y, si detecta irregularidades retirará de inmediato el cartel o señalización irregular.
En los casos de falsificación o adulteración, se radicará una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, pero antes del inicio de una causa penal se les dará a los infractores la posibilidad de hacer un descargo.
Exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o antirreglamentarias tendrá una multa de hasta $200.000, mientras que instalar señales de tránsito sin autorización o modificar señalización vial podría costar unos $100.000, según el tarifario actual.
Además de afrontar una multa, las personas en infracción deberán pagar también los gastos operativos de la remoción del cartel y la pintura del cordón siguendo un criterio de responsabilidad económica directa.
Desde el Gobierno de la Ciudad anticiparon que se enviará a la Legislatura porteña un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención la conducta de quien falsifique o adultere un cartel de estacionamiento para personas con discapacidad.
Quienes utilicen espacios no autorizados, con plazos vencidos o datos desactualizados, la Ciudad les otorgará un plazo de 20 días corridos desde el dictado del decreto para que regularicen voluntariamente su situación a través del sitio de Trámites a Distancia (TAD) de la Ciudad o al mail [email protected].
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, publicó en X un video sobre los operativos más recientes diciendo que "se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos".
"Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal", sentenció el jefe comunal.
"Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden", espetó.
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