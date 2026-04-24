Lucha contra las moscas de la fruta: impiden el ingreso de uvas y granadas a la Patagonia
Más de 1.400 kg de frutas fueron retenidas en un operativo de control del Senasa. Además, secuestraron pasas de uva y quesos por posible riesgo para la salud.
En el marco de los operativos para evitar la propagación de la mosca de la fruta y otras plagas en la Patagonia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) retuvo una importante cantidad de mercadería en uno de los accesos clave a la provincia de Río Negro.
El procedimiento fue llevado adelante por agentes de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica durante un control de rutina en el puesto de Río Colorado.
Allí, los agentes detectaron irregularidades en un transporte que viajaba desde Tinogasta, provincia de Catamarca, con destino a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Durante la inspección, se constató la falta de documentación sanitaria obligatoria y la ausencia del tratamiento cuarentenario exigido para ciertos productos, una medida clave en la lucha contra la mosca de la fruta.
Como resultado del control, se determinó que 1.400 kilos de uvas y 30 kilos de granadas no cumplían con los requisitos necesarios para ingresar al área libre de esta plaga.
Además, los inspectores identificaron otras irregularidades: 40 kilos de pasas de uva que no contaban con la documentación correspondiente y 10 kilos de quesos que no presentaban con los rótulos obligatorios que permiten conocer su origen, fecha de elaboración y vencimiento.
Ante estas infracciones a la normativa vigente, toda la mercadería fue decomisada de manera preventiva. Desde el organismo explicaron que este tipo de medidas son fundamentales para resguarda la salud pública y los estatus sanitarios de la producción agropecuaria de la región patagónica, reconocida por estar libre de mosca de la fruta, una plaga que puede generar graves pérdidas económicas en la producción frutícola.
Qué son las moscas de la fruta y cómo eliminarlas
Las moscas de la fruta son insectos pequeños que aparecen sobre todo en cocinas o lugares donde hay alimentos en descomposición. La especie más común es la Drosophila melanogaster.
Estos insectos se sienten atraídas por frutas maduras, restos orgánicos, jugos fermentados y basura, donde ponen sus huevos y se reproducen.
Aunque no son peligrosas como otras plagas, pueden contaminar los alimentos.
Cómo eliminar a la mosca de la fruta
Lo principal es eliminar el foco que las atrae hacia el hogar. Esto se logra tirando las frutas en mal estado, limpiando bien la cocina - sobre todo la mesada y la bacha - para que no queden pequeños restos de comida, y tirar la bolsa de la basura con frecuencia.
Truco casero para eliminar la mosca de la fruta
Es posible realizar una especia de “trampa” casera con muy pocos ingredientes:
• En un vaso o recipiente colocar un poco de vinagre de manzana
• Esparcir una cucharada de azúcar por toda la superficie
• Colocar encima unas gotas de detergente.
• No mezclar y dejar actuar
Las pequeñas moscas ingresarán atraídas por el olor del vinagre y quedarán atrapadas. Se recomienda repetir el procedimiento durante varios días.
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