Lucha contra las moscas de la fruta: impiden el ingreso de uvas y granadas a la Patagonia

Ante estas infracciones a la normativa vigente, toda la mercadería fue decomisada de manera preventiva. Desde el organismo explicaron que este tipo de medidas son fundamentales para resguarda la salud pública y los estatus sanitarios de la producción agropecuaria de la región patagónica, reconocida por estar libre de mosca de la fruta, una plaga que puede generar graves pérdidas económicas en la producción frutícola.

Qué son las moscas de la fruta y cómo eliminarlas

mosca de la fruta

Las moscas de la fruta son insectos pequeños que aparecen sobre todo en cocinas o lugares donde hay alimentos en descomposición. La especie más común es la Drosophila melanogaster.

Estos insectos se sienten atraídas por frutas maduras, restos orgánicos, jugos fermentados y basura, donde ponen sus huevos y se reproducen.

Aunque no son peligrosas como otras plagas, pueden contaminar los alimentos.

Cómo eliminar a la mosca de la fruta

mosca de la fruta

Lo principal es eliminar el foco que las atrae hacia el hogar. Esto se logra tirando las frutas en mal estado, limpiando bien la cocina - sobre todo la mesada y la bacha - para que no queden pequeños restos de comida, y tirar la bolsa de la basura con frecuencia.

Truco casero para eliminar la mosca de la fruta

Es posible realizar una especia de “trampa” casera con muy pocos ingredientes:

• En un vaso o recipiente colocar un poco de vinagre de manzana

• Esparcir una cucharada de azúcar por toda la superficie

• Colocar encima unas gotas de detergente.

• No mezclar y dejar actuar

Las pequeñas moscas ingresarán atraídas por el olor del vinagre y quedarán atrapadas. Se recomienda repetir el procedimiento durante varios días.