El engaño de la "Banda del Quini": peruanos estafaban a mujeres y llegaron a robar 400 mil dólares

Inmediatamente, en escena aparecía una cómplice que decía confirmar que se trataba el billete premiado y ambas insistían hasta encontrar la manera para que la víctima las llevara a su casa.

En algunos de los casos, las dos mujeres estafadoras decían que no tenían los documento para poder ir a cobrar, por lo que le ofrecían a la víctima que le cobrara el billete o que lo guardara.

Una vez en la vivienda de la víctima, una de las estafadoras la entretenía mientras que la otra se dedicaba a revisar la casa en busca de dinero o alhajas. En paralelo, el hombre hacía de “campana” y se quedaba cerca para actuar si era necesario.

banda del quini

Hubo casos en los que los delincuentes utilizaron drogas para confundir a las damnificadas o armas para amenazarlas.

De acuerdo con los investigadores, los delincuentes se hicieron con un botín de 386 mil dólares, 5.050 euros y 4,89 millones de pesos. Esas monedas eran cambiadas a “dalasi”, el signo monetario del país africano de Gambia, y luego transferido a Italia, España y Perú.

Promesas falsas y el robo de 400 mil dólares

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El primer caso se registró el 23 de enero de 2023, cuando las dos mujeres engañaron a una vecina de Balvanera diciendo que tenían un billete ganador de 600 mil pesos. Minutos después, lograron entrar a su casa. Mientras una le pedía agua en la cocina, la otra buscó en el resto de la vivienda. Tras irse, la damnificada notó que le habían robado 1.500 dólares.

Otro de los hechos comprobados ocurrió el 24 de septiembre del año pasado, cuando los estafadores abordaron a la víctima con un arma e ingresaron a su casa, robándole dinero en efectivo y alhajas.

Alerta por estafas: así cayó la "Banda del Quini"

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Los hechos se fueron conectando cuando los investigadores lograron dar con imágenes de los involucrados, entre ellas una en un restaurante, donde se los ve a los tres repartiéndose el botín.

Luego de las extensas averiguaciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo de Martín Yadarola, ordenó tres allanamientos en Balvanera, Belgrano y en el barrio La Angelita, en Beccar, que se hicieron con apoyo de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM).

Durante los procedimientos fueron detenidos dos de los integrantes de la banda. Además, se secuestraron 6.901.800 pesos, 590 soles peruanos, 713 dólares, 20 euros, 17,000 “dongs” (moneda de curso legal de Vietnam), tabletas sedantes, una tarjeta bancaria del BCP de Perú, y tickets de movimientos bancarios por parte de una de las imputadas y ropa utilizada en algunos de los ilícitos. También fueron incautados alhajas, celulares y notebooks.

La Justicia no solo procesó a los dos detenidos con prisión preventiva, sino que les impuso embargos por 550 millones a la mujer y 180 millones de pesos al hombre.