El Gobierno pide la devolución de pasaportes por fallas en su confección

Según explicaron fuentes gubernamentales, el incidente fue provocado por una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, “que ha sido el proveedor exclusivo de las máquinas durante los últimos 12 años”.

La falla es invisible al ojo humano y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios. “Una vez registrada, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron todos los protocolos correspondientes”, afirmaron, y aclararon que ya tomaron cartas en el asunto y desde hace varias semanas que la situación se encuentra resuelta. Además, destacaron que la producción continúa con normalidad.