El Gobierno pide la devolución de pasaportes por fallas en su confección
Se trata de tres grupos de documentos de la serie AAL. Muchos pertenecen a residentes nacionales en el exterior.
El Gobierno Nacional solicitó la devolución de miles de pasaportes por una falla de seguridad en su fabricación. Los mismos comprometen la seguridad de los ciudadanos. En su mayoría son pasaportes de residentes en el exterior y en el país y se estima que se trata de entre 5.000 y 6.000 documentos afectados.
Según se consignó en un mail enviado el 22 de agosto pasado por el Consulado argentino en San Pablo, Brasil, a ciudadanos argentinos residentes en esa ciudad, las libretas potencialmente afectadas son las pertenecientes a la serie AAL entre sus numeraciones AAL314778 hasta AAL346228; AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088. Esto quiere decir que se ven comprometidos un total de más de 200 mil documentos en revisión.
Según informó el Gobierno, dichos documentos “pueden verse aleatoriamente comprometidas” aunque aclaró que “este problema no se presenta en la totalidad de las impresiones”. De todas formas, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) no tiene certeza de cuáles documentos presentan las imperfecciones.
Por ende, el Gobierno Nacional solicitó a todas las personas que tienen sus pasaportes numerados entre esos grupos la devolución al RENAPER o a los consulados, si viven en el exterior, desde donde se verificará si se imprimieron correctamente.
En caso de que el documento esté correcto, el Registro los devolverá, y si fueron impresos con fallas, el RENAPER se comprometió a imprimirlos nuevamente y remitir la nueva versión a los ciudadanos afectados.
Según explicaron fuentes gubernamentales, el incidente fue provocado por una tinta negra de seguridad suministrada por una empresa alemana, “que ha sido el proveedor exclusivo de las máquinas durante los últimos 12 años”.
La falla es invisible al ojo humano y solo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios. “Una vez registrada, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron todos los protocolos correspondientes”, afirmaron, y aclararon que ya tomaron cartas en el asunto y desde hace varias semanas que la situación se encuentra resuelta. Además, destacaron que la producción continúa con normalidad.
