El Gobierno desreguló las tarifas para el transporte de cargas

El cambio no es menor: con este nuevo esquema, se elimina la intervención del Estado en la determinación de precios y se habilita que los acuerdos comerciales se definan de forma directa entre transportistas y dadores de carga. De esta manera, el Gobierno sostiene que se promoverá “la competencia y la transparencia en un sector clave para la logística y el abastecimiento interno”, al tiempo que se busca reducir trabas administrativas que hasta ahora condicionaban el funcionamiento del mercado.