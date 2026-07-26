El Gobierno adelantó el Día del Niño y en 2027 puede volver a modificarlo por razones políticas

Según el cronograma actual respaldado por las entidades comerciales, en 2026 la esperada celebración caerá el domingo 16 de agosto. A pesar de esto, ya se evalúan futuros traslados por motivos estrictamente vinculados a las urnas. Tal como sucedió en 2011, cuando la jornada debió moverse al 21 de agosto para no superponerse con las elecciones PASO, este mismo escenario excepcional podría repetirse para reconfigurar el calendario durante el próximo año electoral en 2027.