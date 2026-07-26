El Gobierno adelantó el Día del Niño y en 2027 puede volver a modificarlo por razones políticas
El Gobierno confirmó el traslado de fecha del Día del Niño en Argentina. La sorpresiva decisión comercial afectará el calendario para el año electoral del 2027.
En Argentina, la celebración del Día del Niño no posee una jornada fija en el calendario nacional. Históricamente, la fecha exacta de esta festividad se ajusta a las necesidades del mercado comercial y es impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete para potenciar las ventas de regalos.
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Cuándo se celebra el Día del Niño y los posibles cambios
A nivel internacional y por una disposición oficial de la ONU, el Día Universal de las Infancias se conmemora cada 20 de noviembre en homenaje a la declaración de los derechos infantiles. Sin embargo, a nivel local, este evento experimentó múltiples variaciones a lo largo del tiempo: pasó de celebrarse el primer domingo de agosto al segundo, y se ubicó formalmente en el tercer domingo a partir del año 2013.
Según el cronograma actual respaldado por las entidades comerciales, en 2026 la esperada celebración caerá el domingo 16 de agosto. A pesar de esto, ya se evalúan futuros traslados por motivos estrictamente vinculados a las urnas. Tal como sucedió en 2011, cuando la jornada debió moverse al 21 de agosto para no superponerse con las elecciones PASO, este mismo escenario excepcional podría repetirse para reconfigurar el calendario durante el próximo año electoral en 2027.
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