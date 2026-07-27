Profesionales de arquitectura diseñaron un teleférico para la capital de Buenos Aires

Los corredores propuestos para esta obra pública unirían la Estación de Trenes con la avenida circunvalación por calle 1, la Plaza Moreno con el Cementerio a través de Diagonal 80, y la localidad de Tolosa con Villa Elvira y el Aeropuerto por debajo de calle 7. Según las estimaciones de la entidad, cada kilómetro de subte costaría alrededor de US$30 millones.

Finalmente, el plan integral exige reactivar el servicio del ferrocarril hacia el Puerto y establecer una prohibición para que los vehículos pesados circulen dentro del casco urbano, limitando la velocidad máxima en la ciudad a 40 kilómetros por hora.