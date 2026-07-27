Profesionales de arquitectura diseñaron un teleférico para la capital de Buenos Aires
Una novedosa propuesta de arquitectura busca revolucionar la movilidad urbana. El ambicioso proyecto incluye un moderno teleférico y una red de subtes.
La Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo (SPAU) presentó un proyecto para transformar el tránsito en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone implementar un sistema integral que conectaría puntos estratégicos de la ciudad con un teleférico de estilo europeo y modernos trenes subterráneos.
Un nuevo modelo de transporte público con cablecarril
El diseño central destaca la creación de un cablecarril que conectará el barrio de Los Hornos con el polo universitario del bosque. Inspirado en el modelo Câble C1 inaugurado recientemente en París para descomprimir el tráfico, este transporte público ofrece una solución sustentable y un enorme atractivo turístico gracias a los emblemáticos parques que atravesará.
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Esta ambiciosa planificación urbana se desarrollaría de forma paulatina con las siguientes características:
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Plazo de ejecución: El proyecto está pensado para llevarse a cabo a lo largo de un período de 20 años.
Costo de inversión: Cada kilómetro del teleférico demandaría cerca de US$10 millones, siendo considerablemente más económico que otras alternativas de movilidad.
Conectividad ampliada: Se proyecta una futura prolongación del trazado hasta la zona designada como terminal de cruceros del Puerto de La Plata.
La obra pública también contempla subtes y trenes
Para complementar el sistema en la capital bonaerense, los especialistas diagramaron una inédita red de subterráneos que atravesaría las zonas más densamente pobladas.
Los corredores propuestos para esta obra pública unirían la Estación de Trenes con la avenida circunvalación por calle 1, la Plaza Moreno con el Cementerio a través de Diagonal 80, y la localidad de Tolosa con Villa Elvira y el Aeropuerto por debajo de calle 7. Según las estimaciones de la entidad, cada kilómetro de subte costaría alrededor de US$30 millones.
Finalmente, el plan integral exige reactivar el servicio del ferrocarril hacia el Puerto y establecer una prohibición para que los vehículos pesados circulen dentro del casco urbano, limitando la velocidad máxima en la ciudad a 40 kilómetros por hora.
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