El Gobierno avaló el decreto 242/2022 y quitarán la licencia de conducir a quienes estén en esta lista
Cometer determinadas infracciones de forma reiterada puede costar caro: según la normativa vial, el conductor se expone a la pérdida de la licencia de conducir.
Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y bajar los índices de siniestralidad en todo el país, el Gobierno nacional reglamentó la inhabilitación automática de la licencia para los conductores que pierdan todos sus puntos en el Scoring, debido a la infracción reiterada de determinadas faltas.
La medida se formalizó a través del Decreto 242/2022, que implementó el Sistema de Scoring Federal. Esta norma modifica la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito (N° 24.449) y unifica las sanciones a nivel federal para castigar la reincidencia de los infractores.
Cómo funciona el Scoring y qué infracción común está en la mira del Gobierno
Bajo este sistema, cada conductor comienza con un saldo inicial de 20 puntos al tramitar o renovar su Licencia Nacional de Conducir. Cada infracción comprobada descuenta unidades según su gravedad, y si el crédito se agota por completo, el carnet queda suspendido automáticamente por un tiempo fijado por la ley.
Dentro del catálogo de sanciones, las autoridades hicieron hincapié en costumbres muy frecuentes, como no respetar los semáforos o manejar con auriculares o reproductores de audio. De esta manera, desde el Gobierno advirtieron que la reincidencia en diversas faltas ocasionará la pérdida de la licencia.
Quita de puntos: las infracciones que pueden dejarte sin licencia
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Circular con licencia vencida: 5 puntos
Circular sin VTV o RTO: 4 puntos
Circular sin casco en motos: 5 puntos
Circular sin seguro: 4 puntos
No respetar semáforos: 5 puntos
Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos: 10 puntos
No respetar los límites de velocidad (menos del 30%): 5 puntos
No respetar los límites de velocidad (más del 30%): 10 puntos
Conducir con una inhabilitación o suspensión: 20 puntos
Participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad con autos en la vía pública: 20 puntos
¿Cómo saber cuántos puntos tengo?
- Acceder a la página oficial (miScoring)
- Proporcionar los datos personales, incluyendo tipo de DNI, número y sexo correspondiente al trámite.
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