Brutal crimen en Córdoba: discutía con su pareja y su hijastro lo mató de una puñalada
La víctima, un ciudadano paraguayo de 31 años, recibió una puñalada en el abdomen en una vivienda de Villa del Rosario.
Un hombre de 31 años murió tras recibir una puñalada en el abdomen durante una discusión familiar ocurrida en una vivienda de la ciudad cordobesa de Villa del Rosario. Por el hecho fue detenido el hijo de su pareja, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
El episodio se registró durante la noche del lunes en la casa donde convivían la víctima, su pareja y el hijo de la mujer. Según informaron fuentes policiales, una vecina escuchó una fuerte discusión y dio aviso a la Policía tras oír gritos provenientes del domicilio.
Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y encontraron a la víctima gravemente herida. Un servicio de emergencias confirmó poco después su fallecimiento. De acuerdo a lo que informó El Doce, en la casa convivían Duarte Giménez, su pareja, de 51 años, y Manuel Lozano, de 24, hijo de la mujer.
Horas después del hecho, la Policía detuvo al hijo de la pareja de la víctima como principal sospechoso del crimen. Según trascendió, el joven declaró que utilizó un arma blanca para defender a su madre y protegerse durante la discusión.
La investigación judicial continúa para establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento y determinar si existieron circunstancias que justifiquen el accionar del detenido. Los investigadores trabajan en la reconstrucción de la secuencia de los hechos para definir su situación procesal.
Femicidio en Córdoba: una joven de 27 años fue asesinada por su expareja
Rocío Belén Gómez, una joven de 27 años fue asesinada a puñaladas en el interior de su vivienda en Santa María de Punilla, y por el hecho fue detenida su expareja, Maximiliano Baudraco, un hombre de 40 años que se encontraba cumpliendo una condena de ejecución condicional por violencia familiar, dictada por un hecho anterior contra la misma víctima.
De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el agresor se presentó en el domicilio donde la víctima convivía con su madre. Tras ataques a golpes de puño usó un arma blanca que le provocaron la muerte. Luego de un operativo desplegado por las fuerzas policiales en la zona, el acusado fue localizado y detenido a los pocos minutos mientras intentaba ocultarse en un terreno baldío cercano.
La Fiscalía de Instrucción número 2 de Cosquín lo imputó por el delito de Homicidio calificado por Femicidio. La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja en el peritaje del lugar y la recolección de testimonios.
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