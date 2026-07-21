Brutal crimen en Córdoba: discutía con su pareja y su hijastro lo mató de una puñalada

Femicidio en Córdoba: una joven de 27 años fue asesinada por su expareja

Rocío Belén Gómez, una joven de 27 años fue asesinada a puñaladas en el interior de su vivienda en Santa María de Punilla, y por el hecho fue detenida su expareja, Maximiliano Baudraco, un hombre de 40 años que se encontraba cumpliendo una condena de ejecución condicional por violencia familiar, dictada por un hecho anterior contra la misma víctima.

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el agresor se presentó en el domicilio donde la víctima convivía con su madre. Tras ataques a golpes de puño usó un arma blanca que le provocaron la muerte. Luego de un operativo desplegado por las fuerzas policiales en la zona, el acusado fue localizado y detenido a los pocos minutos mientras intentaba ocultarse en un terreno baldío cercano.

La Fiscalía de Instrucción número 2 de Cosquín lo imputó por el delito de Homicidio calificado por Femicidio. La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja en el peritaje del lugar y la recolección de testimonios.