Susto en Boedo: seis personas hospitalizadas con intoxicación por monóxido de carbono

Seis personas fueron trasladadas a hospitales

Varios pacientes tuvieron que recibir oxígeno en el lugar antes de su traslado a un hospital

Una vez finalizada la primera asistencia, seis de los pacientes tuvieron que ser derivados a distintos centros de salud para una evaluación más exhaustiva y continuar con el tratamiento correspondiente.

Según se detalló, tres fueron llevados al Hospital Ramos Mejía, mientras que otras tres fueron derivados al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.

Para asistir la emergencia se desplegaron siete móviles del SAME

Para asistir la emergencia, el SAME desplegó siete móviles que trabajaron de manera coordinada para evaluar el estado de salud de todos los afectados y garantizar una rápida atención. Hasta el momento, no se informó el estado de evolución de los pacientes, aunque todos permanecen bajo observación médica como parte del protocolo para este tipo de casos.