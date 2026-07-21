Susto en Boedo: seis personas hospitalizadas con intoxicación por monóxido de carbono
Ocurrió dentro de un departamento y afectó a toda una familia. Dos menores habían perdido el conocimiento antes de la llegada del SAME.
Un importante operativo de emergencia se desplegó este martes al mediodía en el barrio porteño de Boedo luego de que siete integrantes de una familia presentaran síntomas compatibles con una posible intoxicación por monóxido de carbono dentro de un departamento.
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Estados Unidos al 3500, entre Maza y la avenida Boedo, y obligó a la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Bomberos y Policía de la Ciudad.
El alerta ingresó minutos antes de las 12, cuando se solicitó asistencia para tres adultos y cuatro menores de edad que manifestaban signos de una posible intoxicación. Al tomar contacto con el denunciante, los operadores del SAME fueron informados de que dos de sus hijas habían sufrido pérdida de conocimiento, aunque lograron recuperarse antes de la llegada de los equipos de emergencia.
Según los primeros datos aportados por la familia, las llaves de paso del gas se encontraban cerradas al momento del incidente, pero el calefón permanecía encendido, algo que podría haber contribuido a la acumulación del monóxido de carbono en el interior de la vivienda.
De acuerdo con la información aportada por fuentes del operativo, siete personas tuvieron que ser asistidas por el SAME. De ese grupo, tres niñas y un hombre adulto tuvieron que recibir oxigenoterapia en el lugar y fueron estabilizados por el personal médico antes de definir los traslados.
Seis personas fueron trasladadas a hospitales
Una vez finalizada la primera asistencia, seis de los pacientes tuvieron que ser derivados a distintos centros de salud para una evaluación más exhaustiva y continuar con el tratamiento correspondiente.
Según se detalló, tres fueron llevados al Hospital Ramos Mejía, mientras que otras tres fueron derivados al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
Para asistir la emergencia, el SAME desplegó siete móviles que trabajaron de manera coordinada para evaluar el estado de salud de todos los afectados y garantizar una rápida atención. Hasta el momento, no se informó el estado de evolución de los pacientes, aunque todos permanecen bajo observación médica como parte del protocolo para este tipo de casos.
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