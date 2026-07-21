Mendoza bajo cero: siguen suspendidas las clases en escuelas de Malargüe y Uspallata por intensas nevadas

Días más tarde las autoridades provinciales dispusieron el cierre del paso fronterizo Cristo Redentor por el mismo motivo -el pronóstico del tiempo y el peligro del camino- y unos 580 camiones quedaron varados momentáneamente en Uspallata.

Por ese motivo las playas de retención al límite de su capacidad. Gendarmería Nacional informó que el cruce permanecerá cerrado al menos hasta fin de mes, ante el pronóstico de mal tiempo extendido.

Por ahora, solo se permite circular hasta Uspallata, con cadena obligatoria y vehículos en óptimas condiciones.

Las autoridades reportaron acumulaciones de hasta 1,30 metros de nieve en Villa Las Cuevas y 80 centímetros en Puente del Inca y Penitentes, donde se realizan inspecciones por riesgo de avalanchas.

En otras provincias cordilleranas se vivieron escenarios similares, con cierres de pasos fronterizos en Río Negro y Neuquén.

En contraste, la mayoría de los pasos de Santa Cruz y Chubut permanecen habilitados.