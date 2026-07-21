Mendoza bajo cero: siguen suspendidas las clases en escuelas de Malargüe y Uspallata por intensas nevadas
La temporada de invierno llegó con todo a las provincias cordilleranas, y en Mendoza eso significó el cierre de pasos fronterizos y la suspención de clases.
La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza anunció este martes la suspensión de clases presenciales para el turno tarde en escuelas de Uspallata (departamento de Las Heras) y Malargüe (en el departamento homónimo) debido a las intensas nevadas y la inestabilidad del tiempo en general.
En vez, el alumnado de todos los niveles y modalidades de educación pública tendrá clases a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza, mientras que estudiantes del resto de la provincia cuyana volverán a las aulas físicas una vez pasada la alerta por nieve y lluvias intensas.
Según informó la DGE en su sitio oficial, la decisión fue tomada teniendo en cuenta las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil ante la intransitabilidad de los caminos por efecto de las precipitaciones más recientes.
"En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad", informaron las autoridades.
La medida ya se había tomado el 2 de julio pasado debido al pronóstico del tiempo que incluia frío extremo, nevadas, lluvias, fuertes ráfagas de viento y sectores con intransitabilidad en los caminos.
Días más tarde las autoridades provinciales dispusieron el cierre del paso fronterizo Cristo Redentor por el mismo motivo -el pronóstico del tiempo y el peligro del camino- y unos 580 camiones quedaron varados momentáneamente en Uspallata.
Por ese motivo las playas de retención al límite de su capacidad. Gendarmería Nacional informó que el cruce permanecerá cerrado al menos hasta fin de mes, ante el pronóstico de mal tiempo extendido.
Por ahora, solo se permite circular hasta Uspallata, con cadena obligatoria y vehículos en óptimas condiciones.
Las autoridades reportaron acumulaciones de hasta 1,30 metros de nieve en Villa Las Cuevas y 80 centímetros en Puente del Inca y Penitentes, donde se realizan inspecciones por riesgo de avalanchas.
En otras provincias cordilleranas se vivieron escenarios similares, con cierres de pasos fronterizos en Río Negro y Neuquén.
En contraste, la mayoría de los pasos de Santa Cruz y Chubut permanecen habilitados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario