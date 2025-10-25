El inesperado feriado antes de noviembre que genera un último fin de semana XXL
Un nuevo feriado llega a Buenos Aires y convierte octubre en el momento perfecto para descansar, hacer una escapada o simplemente cortar la rutina.
Cada vez más personas revisan el calendario en busca del próximo feriado para aprovechar una escapada o disfrutar un merecido descanso. Octubre aparece como uno de los meses más esperados, con fechas que permiten cortar la rutina y sumar momentos de relax.
La novedad llega con un nuevo fin de semana largo que impacta directamente en la Provincia de Buenos Aires. Si bien no se trata de un feriado nacional, quienes viven o trabajan en las localidades alcanzadas disfrutarán de tres días para descansar, viajar o simplemente desconectarse del ritmo laboral.
Los motivos del feriado del 29 de octubre
El lunes 27 de octubre de 2025 será feriado en varias ciudades de la Provincia de Buenos Aires con motivo de sus aniversarios fundacionales. Las localidades de Marcos Paz, Alberti y Nueve de Julio disfrutarán de una jornada especial que aporta un merecido descanso en la recta final del mes.
Durante ese día, no habrá clases ni atención en bancos ni oficinas públicas, y cada municipio decidirá si el comercio adhiere o no a la medida. Este fin de semana largo se perfila como una oportunidad ideal para cortar con la rutina y disfrutar de un día diferente.
Más allá del descanso, estos feriados refuerzan la identidad local y fomentan el turismo regional. Las celebraciones suelen incluir actos conmemorativos, ferias gastronómicas y espectáculos al aire libre que atraen tanto a vecinos como a visitantes. Una buena excusa para recorrer la provincia y disfrutar su espíritu festivo.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario