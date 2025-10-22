Cuándo serán los fines de semana largos del 2026: el calendario completo de feriados

Calendario de feriados 2026

Los feriados inamovibles del 2026 ya están confirmados y son los siguientes:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En tanto, los feriados trasladables del 2026 serán:

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

A la espera de que el Gobierno confirme los feriados con fines turísticos, estos días ya permiten imaginar un 2026 con varios fines de semana largos ideales para viajar, descansar o disfrutar de la tranquilidad sin salir del país.