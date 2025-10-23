Feriados de octubre: el día de descanso que aun falta transitar

Ambos municipios decretaron el 27 de octubre como día no laborable para su personal público y educativo, sumándose así a la lista de fechas especiales de este mes.

Calendario de feriados 2025

Luego del feriado del 27 de octubre, el calendario nacional continúa con las siguientes fechas confirmadas:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos (puente).

Lunes 24 de noviembre : feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre : feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

De esta manera, octubre cierra con otro fin de semana largo sorpresa para los vecinos de Alberti y Marcos Paz, que podrán disfrutar de un merecido descanso antes de que comience la recta final del año.