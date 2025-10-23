Feriados de octubre: el día de descanso que aun falta transitar
Dos localidades bonaerenses tendrán un día no laborable extra este mes y podrán disfrutar de un fin de semana largo. Enterate qué ciudades celebran y por qué.
Octubre vino cargado de fines de semana largos y días festivos en distintos puntos del país. Pero todavía queda un feriado más que beneficiará a miles de bonaerenses. El lunes 27 de octubre será no laborable en dos localidades de la Provincia de Buenos Aires, permitiendo que sus habitantes disfruten de tres días seguidos sin trabajar.
El beneficio alcanzará a los vecinos de Marcos Paz y Alberti, que celebran en esa fecha un nuevo aniversario de su fundación. En ambos casos, el feriado fue decretado a nivel local para que la comunidad pueda participar de los festejos, eventos culturales y desfiles que se organizan cada año.
Aunque se trata de un asueto administrativo y escolar, el descanso no es obligatorio para el sector privado, por lo que dependerá de cada empresa si se adhiere o no al feriado. Aun así, se espera que gran parte de los comercios locales se sumen a la jornada festiva.
Los motivos del feriado del 27 de octubre
Marcos Paz, con más de 50 mil habitantes, está ubicada a 48 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires y forma parte del conurbano bonaerense. Su historia se remonta al siglo XIX y su aniversario es una de las celebraciones más importantes del municipio, con actividades que incluyen ferias, peñas y recitales al aire libre.
Por su parte, Alberti —localidad situada a unos 180 kilómetros de la Capital Federal— también conmemora su fundación en la misma fecha. Con una población de más de 10 mil habitantes, esta ciudad del centro-norte bonaerense festeja cada año su historia con desfiles y encuentros familiares que refuerzan su identidad local.
Ambos municipios decretaron el 27 de octubre como día no laborable para su personal público y educativo, sumándose así a la lista de fechas especiales de este mes.
Calendario de feriados 2025
Luego del feriado del 27 de octubre, el calendario nacional continúa con las siguientes fechas confirmadas:
-
Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos (puente).
Lunes 24 de noviembre: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.
Lunes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.
De esta manera, octubre cierra con otro fin de semana largo sorpresa para los vecinos de Alberti y Marcos Paz, que podrán disfrutar de un merecido descanso antes de que comience la recta final del año.
