El feriado del 27 de octubre que beneficiará a muchos trabajadores

Estos días permiten que los empleados municipales participen de las festividades organizadas por las instituciones estatales, y se suman a un nuevo fin de semana largo en el calendario argentino que promete generar movimiento en todo el país. El lunes 27 de octubre de 2025 fue confirmado como feriado, despertando el interés de quienes buscan aprovechar la oportunidad para descansar, viajar o realizar actividades recreativas.