Feriados: ¿qué pasa este lunes 27 de octubre tras las elecciones legislativas?

Sin embargo, y más allá de situaciones y celebraciones particulares en diferentes localidades, es importante aclarar que el lunes 27 de octubre no es feriado nacional en Argentina.

La actividad laboral y educativa se desarrollará con normalidad en todo el país. No obstante, las autoridades aclaran que algunas instituciones educativas pueden disponer de asueto solo durante el turno mañana para llevar a cabo tareas de limpieza y reacomodamiento, dado que las escuelas son utilizadas como centros de votación.

Esta decisión de otorgar asueto es potestad de cada institución educativa y de la jurisdicción escolar correspondiente, por lo que se recomienda consultar directamente con el establecimiento.

Quiénes tienen feriado este lunes 27 de octubre

En lugares específicos de la provincia de Buenos Aires, como es el caso de los partidos de Marcos Paz, Alberti y 9 de Julio, se dispuso de jornada no laborable para el sector público, con motivo de los correspondientes aniversarios fundacionales.

Se trata de feriados municipales, para trabajadores estatales y educativos, entre otros.

Calendario de feriados 2025

Al 2025 le quedan los últimos tres feriados:

Feriados inamovibles de 2025

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)