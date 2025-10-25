Feriados: ¿qué pasa este lunes 27 de octubre tras las elecciones legislativas?
Este domingo se vota en todo el país para renovar el Congreso, y surge la duda sobre si hay asueto o día no laborable en le inicio de la semana. ¿Y las clases?
Ante la cercanía de las Elecciones Legislativas Nacionales de este domingo 26 de octubre, surge la habitual pregunta sobre si es feriado o día no laborable el día posterior a los comicios, algo que suele generar controversia e incertidumbre en cada jornada electoral.
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación.
Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.
¿Hay feriado este lunes 27 de octubre?
Existe siempre la duda sobre si el lunes posterior a los comicios es feriado o día no laborable.
Sin embargo, y más allá de situaciones y celebraciones particulares en diferentes localidades, es importante aclarar que el lunes 27 de octubre no es feriado nacional en Argentina.
La actividad laboral y educativa se desarrollará con normalidad en todo el país. No obstante, las autoridades aclaran que algunas instituciones educativas pueden disponer de asueto solo durante el turno mañana para llevar a cabo tareas de limpieza y reacomodamiento, dado que las escuelas son utilizadas como centros de votación.
Esta decisión de otorgar asueto es potestad de cada institución educativa y de la jurisdicción escolar correspondiente, por lo que se recomienda consultar directamente con el establecimiento.
Quiénes tienen feriado este lunes 27 de octubre
En lugares específicos de la provincia de Buenos Aires, como es el caso de los partidos de Marcos Paz, Alberti y 9 de Julio, se dispuso de jornada no laborable para el sector público, con motivo de los correspondientes aniversarios fundacionales.
Se trata de feriados municipales, para trabajadores estatales y educativos, entre otros.
Calendario de feriados 2025
Al 2025 le quedan los últimos tres feriados:
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
