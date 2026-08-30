Golpearon y secuestraron a un campeón del Turismo Carretera en su campo de Mar del Plata

Horas más tarde, la Toyota SW4 fue encontrada completamente incendiada en el barrio Las Heras, en la periferia de Mar del Plata. El vehículo quedó bajo análisis de los investigadores en busca de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

A pesar de la violencia del ataque, Hernández no sufrió heridas que requirieran asistencia médica de urgencia. La Policía intervino a través de efectivos del partido de General Pueyrredón y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

La investigación intenta ahora determinar quiénes integraban la banda y cómo lograron ingresar al establecimiento. Los peritos analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes e identificar a los responsables.

Uno de los principales interrogantes para la Justicia es si los asaltantes contaban con información previa sobre la situación económica de Hernández y su actividad como productor de papa. Actualmente, el expiloto continúa al frente de la empresa El Parque Papas SRL.