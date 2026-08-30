Golpearon y secuestraron a un campeón del Turismo Carretera en su campo de Mar del Plata
Walter Hernández fue atacado por seis delincuentes armados que ingresaron a su establecimiento rural.
Walter Antonio Hernández, ex piloto y campeón de Turismo Carretera en 1993, fue víctima de un violento asalto el viernes por la noche en su establecimiento rural ubicado en las afueras de Mar del Plata.
El hecho ocurrió en la finca “La Silecia”, situada en la zona de La Polola y dedicada a la producción agropecuaria. Hasta allí llegaron seis delincuentes armados y con los rostros cubiertos, que redujeron rápidamente al expiloto de 61 años.
Durante el ataque, los asaltantes lo golpearon en la cabeza y el abdomen mientras le exigían dólares. Además, realizaron reiteradas referencias a su actividad como productor de papa, un dato que llamó la atención de los investigadores.
Cómo fue el violento robo
Los delincuentes se llevaron alrededor de un millón de pesos en efectivo, un teléfono celular, anillos y una billetera con documentación personal. Luego, obligaron a Hernández a subir a su Toyota SW4 para escapar del establecimiento con él como rehén.
La víctima permaneció dentro del vehículo durante varios kilómetros. Finalmente, los asaltantes lo obligaron a descender en la vía pública y continuaron la fuga a bordo de la camioneta.
Horas más tarde, la Toyota SW4 fue encontrada completamente incendiada en el barrio Las Heras, en la periferia de Mar del Plata. El vehículo quedó bajo análisis de los investigadores en busca de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.
A pesar de la violencia del ataque, Hernández no sufrió heridas que requirieran asistencia médica de urgencia. La Policía intervino a través de efectivos del partido de General Pueyrredón y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).
La investigación intenta ahora determinar quiénes integraban la banda y cómo lograron ingresar al establecimiento. Los peritos analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes e identificar a los responsables.
Uno de los principales interrogantes para la Justicia es si los asaltantes contaban con información previa sobre la situación económica de Hernández y su actividad como productor de papa. Actualmente, el expiloto continúa al frente de la empresa El Parque Papas SRL.
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