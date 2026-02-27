La Pampa: una mujer amenazó a un conductor con una cuchilla durante una discusión de tránsito

En una oportunidad, los testigos bajaron la ventanilla del auto y llegó a escucharse los insultos de la mujer hacia el otro conductor: “Atorrante, sin vergüenza de m...”, le gritó, para regresar caminando a su auto, dando por finalizada la discusión.

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores, pero las imágenes se viralizaron rápidamente y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino solicitando a la jurisdicción local la suspensión preventiva de la Licencia de conducir de la conductora.

“Estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública y la ANSV se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables”, expresaron desde el organismo e indicaron que la mujer deberá ser notificada y luego realizar los exámenes correspondientes para determinar si es apta para conducir un vehículo.