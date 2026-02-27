Repatriaron el cuerpo la argentina asesinada en Los Ángeles: el dolor del hermano

"Ayudame a soportar tanto dolor, el corazón siento que se me va a salir. Lloro en la soledad. Si cada lágrima refleja el amor hacia otra persona, entonces mi llanto va a ser eterno. Te voy a amar por y para siempre", cerró.

Narela Barreto

Mientras tanto, en la justicia de Los Ángeles sigue abierta la causa para esclarecer las circunstancias en las que falleció Narela, de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado el 29 de enero pasado tras varios días de búsqueda. Hasta la fecha se confirmó que se trata de una investigación por homicidio.\

Oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora, la joven había migrado en 2024 a Estados Unidos, sin cortar jamás la comunicación con su familia. Había sido vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, y la última persona que la vio con vida fue una amiga rusa de la que no se supo más.

Fueron las demás amistades de Narela quienes se comunicaron con la familia de la joven al no tener noticias de ella.

El padre de Narela viajó a los Estados Unidos para seguir de cerca el operativo de búsqueda, que devino en la triste noticia.