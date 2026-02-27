Repatriaron el cuerpo la argentina asesinada en Los Ángeles: el dolor del hermano
Después de 28 días la familia de Narela Barreto pudo despedirla en Lomas de Zamora. "No estoy preparado", expresó su hermano Santiago en una serie de posteos.
La familia de Narela Micaela Márquez Barreto, la argentina que murió hace un mes en Los Angeles, Estados Unidos, logró repatriar el cuerpo de la joven esta semana para despedirla en una ceremonia privada en el Cementerio de Lomas de Zamora.
Después de 28 días de espera, la familia de Narela pudo velar sus restos este viernes por la mañana en una cochería ubicada sobre la calle Villegas 1094, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, según trascendió.
Tras un mes cargado de nervios, emociones y dolor, el hermano de Narela, Santiago Marquez Barreto, la despidió con una serie de publicaciones en Instagram.
"No estoy preparado para despedirte, no puedo, me niego a que esta sea la última vez. No puedo más, Mi, por qué a vos, me duele el alma", expresó el joven en sus historias de Instagram, donde también señaló: "trato de ser fuerte por mamá, papá, mami, papi, Abu, todos, pero no puedo".
"Perdí a mi mejor amiga, a la única persona que me entendía más allá de todo, que siempre con sus charlas me calmaba, me motivaba a ser mejor hombre. Gran parte del que soy hoy es por vos", escribió el muchacho.
"Ayudame a soportar tanto dolor, el corazón siento que se me va a salir. Lloro en la soledad. Si cada lágrima refleja el amor hacia otra persona, entonces mi llanto va a ser eterno. Te voy a amar por y para siempre", cerró.
Mientras tanto, en la justicia de Los Ángeles sigue abierta la causa para esclarecer las circunstancias en las que falleció Narela, de 27 años, cuyo cuerpo fue hallado el 29 de enero pasado tras varios días de búsqueda. Hasta la fecha se confirmó que se trata de una investigación por homicidio.\
Oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora, la joven había migrado en 2024 a Estados Unidos, sin cortar jamás la comunicación con su familia. Había sido vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles, y la última persona que la vio con vida fue una amiga rusa de la que no se supo más.
Fueron las demás amistades de Narela quienes se comunicaron con la familia de la joven al no tener noticias de ella.
El padre de Narela viajó a los Estados Unidos para seguir de cerca el operativo de búsqueda, que devino en la triste noticia.
