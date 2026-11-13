El llanto de una damnificada por la explosión en Remedios de Escalada

Un vecino que en el primer piso de uno de los edificios de la cuadra de enfrente al lugar de la explosión, relató cómo vivó lo ocurrido: “Abrimos la ventana y sentimos un olor espantoso a gas. A los cinco minutos fue la explosión en la vereda. Voló todo, el vivero, la quesería, otro local. No quedó nada. Fue tremendo, quedé aturdido”, contó.

De acuerdo con lo informado desde el municipio de Lanús, el incidente se produjo cuando personal de empresa Metrogas realizaba trabajos de renovación de redes y una máquina dañó uno de los caños, lo que derivó en una explosión en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea.

Por la explosión, hay al menos 20 personas resultaron heridas, ocho de ellas de gravedad.