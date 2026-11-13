El llanto de una damnificada por la explosión en Remedios de Escalada
Vecinos aseguran que en los días previos hicieron varios reclamos por el fuerte olor a gas en la zona, pero no obtuvieron respuestas.
Tras la dantesca explosión por la rotura de un caño de gas en Remedios de Escalada , la incertidumbre reina entre los vecinos y comerciantes de la zona. Muchos describen la escena como aterradora y aseguran que se hicieron varias denuncias previas, pero nadie atendió sus reclamos.
Entre ellos se encuentra Cecilia, quien vive a tres cuadras del lugar. “Hace tres días que hay pérdidas de gas y nadie nos prestó atención”, comentó, indignada con la falta de accionar.
“Habíamos denunciado, llamamos un montón de veces y no pasó nada. El olor se sentía en la vereda, en las casillas de gas. Es mentira que estaban trabajando con el gas cerrado”, sostuvo.
Otro vecino presente en el lugar se mostró atónito ante la falta de respuestas: “Se veía venir, era cuestión de tiempo. Fue aterrador, estaba todo el gas acumulado y en la primera explosión tembló todo, las ventanas, los vidrios”, indicó en diálogo con C5N.
En ese sentido, Cecilia también reclamó que los servicios de emergencia no respondieron con la rapidez necesaria: “Había gente que se estaba quemando y no hicieron nada. Tardaron 45 minutos en venir. Hay un montón de heridos, nadie dice nada”, sostuvo.
Un vecino que en el primer piso de uno de los edificios de la cuadra de enfrente al lugar de la explosión, relató cómo vivó lo ocurrido: “Abrimos la ventana y sentimos un olor espantoso a gas. A los cinco minutos fue la explosión en la vereda. Voló todo, el vivero, la quesería, otro local. No quedó nada. Fue tremendo, quedé aturdido”, contó.
De acuerdo con lo informado desde el municipio de Lanús, el incidente se produjo cuando personal de empresa Metrogas realizaba trabajos de renovación de redes y una máquina dañó uno de los caños, lo que derivó en una explosión en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea.
Por la explosión, hay al menos 20 personas resultaron heridas, ocho de ellas de gravedad.
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