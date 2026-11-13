Por qué se produjo la explosión en Remedios de Escalada
Una máquina tunelera de MetroGAS rompió un caño de gas de media presión durante obras en el partido de Lanús, desatando un incendio y provocando la explosión.
La grave explosión que sacudió este viernes por la mañana el centro comercial de Remedios de Escalada tuvo su origen en un accidente operativo durante tareas en la vía pública. Según confirmó la empresa distribuidora MetroGAS, el siniestro se desencadenó cerca de las 10:00 en la intersección de las calles Del Valle Iberlucea y Avenida Hipólito Yrigoyen.
En medio de las maniobras subterráneas, una máquina tunelera dañó accidentalmente uno de los caños de media presión de la red de distribución, provocando una inmediata y masiva fuga de combustible. Mientras las cuadrillas de la empresa intentaban contener y reparar el escape, se produjo el violento estallido por motivos que aún son materia de peritaje e investigación.
IMPORTANTE: Escape de gas en Remedios de Escalada: una explosión dejó al menos dos heridos
El operativo de MetroGAS para prensar el caño y cortar el gas
Pasadas las 12:15 del mediodía, el personal técnico de la compañía logró un avance fundamental al prensar uno de los extremos del caño de media presión afectado. Actualmente, las cuadrillas trabajan a contrarreloj en el prensado del otro extremo para lograr interrumpir por completo el flujo del fluido.
Para llevar adelante esta compleja maniobra de bloqueo, los operarios debieron realizar pozos y excavaciones en sectores alejados del epicentro del siniestro. Una vez que ambos extremos queden completamente sellados, se logrará eliminar la fuga y extinguir definitivamente las llamas que aún persisten en el lugar.
En la zona cero continúan desplegados siete cuarteles de bomberos trabajando intensamente para sofocar el fuego, mientras agentes de Defensa Civil asisten en la evacuación preventiva de los vecinos de las viviendas linderas y se aguarda la evolución de los heridos trasladados.
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