Por qué se produjo la explosión en Remedios de Escalada

La grave explosión que sacudió este viernes por la mañana el centro comercial de Remedios de Escalada tuvo su origen en un accidente operativo durante tareas en la vía pública. Según confirmó la empresa distribuidora MetroGAS, el siniestro se desencadenó cerca de las 10:00 en la intersección de las calles Del Valle Iberlucea y Avenida Hipólito Yrigoyen.