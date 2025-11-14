Oasis confirmó sus horarios en Argentina y se enciende la previa en River

Según el cronograma difundido, Richard Ashcroft -una de las figuras más influyentes del britpop y aliado histórico de la banda- saldrá a escena a las 19:45. Aunque no se adelantó el repertorio, todo indica que su presentación se apoyará casi por completo en los clásicos de The Verve, la banda que lo catapultó a la fama con himnos como “Bitter Sweet Symphony”, “Lucky Man” y “Sonnet”. Ese puñado de canciones, icónico en los 90 e inoxidable para nuevas generaciones, funciona como antesala perfecta del plato fuerte de la noche.