Oasis confirmó sus horarios en Argentina y se enciende la previa en River
La banda británica detalló cómo será la agenda de sus esperados shows en el Monumental. Habrá ingreso temprano, presencia de Richard Ashcroft y un operativo especial por la enorme demanda.
Oasis oficializó los horarios para sus esperadísimos recitales en el estadio Monumental, aclarando una duda que venía inquietando a miles de seguidores. Las puertas abrirán a las 16, una medida habitual en eventos de gran escala y pensada para ordenar el flujo de público ante la gigantesca convocatoria que generó el regreso de los Gallagher al país.
Según el cronograma difundido, Richard Ashcroft -una de las figuras más influyentes del britpop y aliado histórico de la banda- saldrá a escena a las 19:45. Aunque no se adelantó el repertorio, todo indica que su presentación se apoyará casi por completo en los clásicos de The Verve, la banda que lo catapultó a la fama con himnos como “Bitter Sweet Symphony”, “Lucky Man” y “Sonnet”. Ese puñado de canciones, icónico en los 90 e inoxidable para nuevas generaciones, funciona como antesala perfecta del plato fuerte de la noche.
El ingreso de Oasis está previsto para las 21, manteniendo el formato que la banda viene utilizando a lo largo de toda la gira internacional. El grupo está ofreciendo un recital extenso para sus estándares históricos y, aunque todo indica que Buenos Aires respetará esa estructura, tampoco puede descartarse por completo la posibilidad de algún cambio o sorpresa en el setlist -algo poco frecuente en esta gira, pero nunca imposible tratándose de los Gallagher y del contexto de un Monumental repleto-.
En torno al estadio se desplegará un operativo similar al de los grandes conciertos internacionales: cortes de tránsito programados, controles reforzados y recomendaciones para ingresar con suficiente anticipación. Desde la organización reforzaron también la advertencia sobre la reventa informal, que volvió a multiplicarse en los últimos días por la altísima demanda.
La llegada de Oasis se da en un momento donde el britpop vive un nuevo auge entre oyentes jóvenes, impulsado por plataformas de streaming y clips virales de presentaciones históricas. La presencia de Ashcroft como telonero suma una dosis extra de nostalgia y épica británica, redondeando una jornada que ya se perfila como uno de los hitos musicales del año en Buenos Aires.
