El mensaje de Alpine tras el primer punto que Franco Colapinto logró en la temporada de Fórmula 1
El piloto argentino finalizó en el décimo puesto en el Gran Premio de China y la escudería francesa le dedicó un mensaje especial.
El piloto argentino Franco Colapinto logró meterse en la zona de puntos durante el Gran Premio de China y firmó así su mejor resultado en lo que va de la temporada 2026 de la Formula One. El corredor de Alpine F1 Team finalizó en el décimo puesto en una carrera marcada por incidentes y varios abandonos que terminaron modificando el desarrollo de la competencia.
Tras la prueba, la escudería francesa destacó el desempeño del argentino con un mensaje especial publicado en sus redes sociales: “Muy orgulloso de ese viaje. Esos son los primeros puntos de Franco en colores alpinos”.
Pese a haber sumado su primera unidad del año, Colapinto dejó en claro que el resultado le generó sensaciones encontradas y que esperaba poder cerrar una carrera diferente.
“Sí, la verdad que obviamente fue bueno haber sumado puntos. Pero estoy triste por haberlos sumado por suerte, por cómo se dio la carrera”, explicó el piloto al analizar lo ocurrido en la pista.
El argentino también hizo referencia a distintos inconvenientes que aparecieron sobre el final de la competencia y que afectaron el rendimiento del monoplaza.
“Tuve mucha mala suerte, muchísimo graining en el último stint y muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, tenía un agujero grande en el piso y perdía mucho punto de carga”, detalló.
En otro momento de su análisis, Colapinto se refirió al contacto en pista con Esteban Ocon, aunque restó dramatismo al episodio y aseguró que la situación quedó aclarada. “No tengo bronca por el toque con Esteban. Creo que me pidió perdón y está todo bien”, afirmó.
Pensando en lo que viene dentro del calendario, el piloto argentino ya proyecta la próxima fecha del campeonato, que será el Gran Premio de Japón.
“Vamos con todo a Japón, conocer otra pista nueva. Ojalá que con el auto en mejores condiciones y encontrar las cosas que me faltan de performance para estar más cerquita de Pierre (Gasly) y de todos, tener un poquito más de rendimiento”, expresó, con la expectativa de seguir evolucionando en las próximas carreras.
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