El mensaje de la Liga Profesional de Fútbol por el fallecimiento de Jorge Messi: "¡Fuerza Leo!"

Los Messi

Robaron computadoras del médico del papá de Lionel Messi en la previa a la semifinal con Inglaterra

La Justicia Federal investiga el robo de computadoras y equipos tecnológicos en el consultorio del reconocido urólogo Norberto Bernardo, médico que atiende a Jorge Messi, papá de Lionel.

Según informa la agencia Noticias Argentinas, el asalto fue en la Ciudad de Buenos Aires, en los días previos a la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los delincuentes ingresaron al Centro Argentino de Urología, ubicado en la calle José E. Uriburu 1471 y los investigadores buscan determinar si se trató de un robo convencional de equipamiento o de una operación de espionaje o filtración de datos confidenciales de sus pacientes.

En tanto, no hay confirmación de si las historias clínicas del papá de Messi estaban guardadas en esos equipos.

La Policía Federal realizó múltiples allanamientos en la región metropolitana con resultados negativos por el momento y hay dos personas imputadas que deberán declarar formalmente ante la justicia tras el cierre de la feria judicial.

Celia Cuccittini junto a su hijo, Lionel Messi.

Celia Cuccittini dio detalles del estado de salud de Jorge Messi: "Recuperándose"

La mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini, rompió el silencio tras el último triunfo de la Selección Argentina para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de su marido Jorge Messi.

En un intercambio de mensajes difundido en el programa La Mañana con Moria de eltrece, Celia confirmó: "Jorge está recuperándose" y agradeció las miles de muestras de cariño recibidas.

Luego de pasar varios días internado en una clínica, recibió el alta médica y ya descansa en su hogar de Rosario.

La aliviadora noticia llega luego de que la familia de Messi tuviera que lidiar con información errónea e incluso una falsa noticia sobre su fallecimiento que circuló en medios.

Celia calificó ese momento como "horrible" pero aclaró rápidamente que todo estaba bajo control.

La mamá de Messi confirmó que la familia no se trasladará a Estados Unidos para las instancias decisivas de la Copa del Mundo ya que decidieron permanecer en Rosario para acompañar de cerca la evolución y el bienestar de Jorge, siguiendo los partidos a la distancia.