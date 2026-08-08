El mensaje de la Liga Profesional de Fútbol por el fallecimiento de Jorge Messi: "¡Fuerza Leo!"
Las muestras de apoyo al capitán de la selección argentina no se hicieron esperar.
La Liga Profesional de Fútbol expresó su pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, con un sentido mensaje en sus redes sociales.
"En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!", publicó la entidad.
El breve pero conmovedor texto refleja el respeto y cariño que el mundo del fútbol le tenía al padre del mejor jugador del mundo. Jorge, quien fue un pilar fundamental en la carrera de su hijo, acompañó a Lionel desde sus inicios en Rosario hasta consagrarse como campeón mundial.
El fallecimiento de Jorge Messi
El papá de Lionel Messi, Jorge, murió este viernes a los 68 años en un sanatorio de Rosario luego de padecer una larga enfermedad.
La triste noticia del fallecimiento del empresario fue confirmada por C5N y causó una fuerte conmoción en el entorno del capitán de la Selección Argentina y el mundo del fútbol, con masivas muestras de afecto y condolencias dirigidas a Lionel, su madre Celia y toda la familia Messi en sus redes sociales.
Robaron computadoras del médico del papá de Lionel Messi en la previa a la semifinal con Inglaterra
La Justicia Federal investiga el robo de computadoras y equipos tecnológicos en el consultorio del reconocido urólogo Norberto Bernardo, médico que atiende a Jorge Messi, papá de Lionel.
Según informa la agencia Noticias Argentinas, el asalto fue en la Ciudad de Buenos Aires, en los días previos a la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.
Los delincuentes ingresaron al Centro Argentino de Urología, ubicado en la calle José E. Uriburu 1471 y los investigadores buscan determinar si se trató de un robo convencional de equipamiento o de una operación de espionaje o filtración de datos confidenciales de sus pacientes.
En tanto, no hay confirmación de si las historias clínicas del papá de Messi estaban guardadas en esos equipos.
La Policía Federal realizó múltiples allanamientos en la región metropolitana con resultados negativos por el momento y hay dos personas imputadas que deberán declarar formalmente ante la justicia tras el cierre de la feria judicial.
Celia Cuccittini dio detalles del estado de salud de Jorge Messi: "Recuperándose"
La mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini, rompió el silencio tras el último triunfo de la Selección Argentina para llevar tranquilidad sobre el estado de salud de su marido Jorge Messi.
En un intercambio de mensajes difundido en el programa La Mañana con Moria de eltrece, Celia confirmó: "Jorge está recuperándose" y agradeció las miles de muestras de cariño recibidas.
Luego de pasar varios días internado en una clínica, recibió el alta médica y ya descansa en su hogar de Rosario.
La aliviadora noticia llega luego de que la familia de Messi tuviera que lidiar con información errónea e incluso una falsa noticia sobre su fallecimiento que circuló en medios.
Celia calificó ese momento como "horrible" pero aclaró rápidamente que todo estaba bajo control.
La mamá de Messi confirmó que la familia no se trasladará a Estados Unidos para las instancias decisivas de la Copa del Mundo ya que decidieron permanecer en Rosario para acompañar de cerca la evolución y el bienestar de Jorge, siguiendo los partidos a la distancia.
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