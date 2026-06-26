El Ministerio de Defensa alistó al personal militar que brindará ayuda humanitaria a Venezuela
La ayuda incluirá equipos y profesionales médicos; también brigadas para búsqueda y rescate; el canciller Quirno se pudo en contacto con su par venezolano, Yvan Gil.
El Gobierno argentino activó la asistencia a Venezuela tras los dos terremotos, que ya suman casi dos centenares de víctimas fatales y más de mil heridos.
La operación se realizó en coordinación con la Cancillería Argentina y formó parte del dispositivo que el Gobierno nacional puso a disposición para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a la población afectada.
Según informó la cartera conducida por el teniente general Carlos Presti, el contingente contó con capacidades de búsqueda y rescate, binomios perro-guía y equipamiento específico para intervenir en zonas golpeadas por el desastre natural. El objetivo fue apoyar las tareas de localización de sobrevivientes, colaborar con los equipos que trabajaron en estructuras colapsadas y asistir a las familias damnificadas.
La información difundida este viernes actualizó el estado del operativo argentino: ya no se trató solo de una oferta de colaboración, sino de personal militar especializado que permaneció alistado y preparado para despegar hacia Venezuela. La asistencia se articuló con la Cancillería y con las áreas nacionales que intervinieron en situaciones de emergencia internacional.
El avión de la Fuerza Aérea Argentina partió este viernes hacia Venezuela con ayuda
Un Embraer 140 de la Fuerza Aérea Argentina despegó este viernes a las 08:00 desde el aeropuerto de El Palomar con destino a Venezuela, en el marco del operativo de asistencia por los terremotos que afectaron al país.
El vuelo forma parte de la respuesta argentina ante la emergencia y se suma a la ayuda internacional enviada para colaborar con las tareas de rescate y asistencia humanitaria en las zonas más afectadas.
La Armada Argentina tendría un rol central en la primera etapa del despliegue. Según informó el Ministerio de Defensa, estaba previsto desplegar personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas. Esa capacidad resultó clave durante las primeras horas posteriores a un terremoto, cuando las tareas de búsqueda bajo escombros requirieron equipos entrenados, perros especializados y coordinación técnica con las autoridades locales.
El Gobierno destacó que las Fuerzas Armadas argentinas contaron con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos. La intervención prevista en Venezuela combinó recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea, potabilización de agua y apoyo a damnificados, en un contexto de emergencia regional que exigió respuesta inmediata.
Ascienden a 589 los muertos y hay más de 2980 heridos por el doble terremoto en Venezuela
La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que las víctimas por el sismo acienden a 589 y que hay 2980 heridos. Se produjeron 214 réplicas desde que ocurrieron los primeros dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. El estado de La Guaira fue declarado “zona de desastre”.
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