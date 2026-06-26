El Ministerio de Defensa alistó al personal militar que brindará ayuda humanitaria a Venezuela

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La información difundida este viernes actualizó el estado del operativo argentino: ya no se trató solo de una oferta de colaboración, sino de personal militar especializado que permaneció alistado y preparado para despegar hacia Venezuela. La asistencia se articuló con la Cancillería y con las áreas nacionales que intervinieron en situaciones de emergencia internacional.

Ayuda Venezuela 1 Los preparativos de la misión humanitaria argentina que partirá a Venezuela.

El avión de la Fuerza Aérea Argentina partió este viernes hacia Venezuela con ayuda

Un Embraer 140 de la Fuerza Aérea Argentina despegó este viernes a las 08:00 desde el aeropuerto de El Palomar con destino a Venezuela, en el marco del operativo de asistencia por los terremotos que afectaron al país.

El vuelo forma parte de la respuesta argentina ante la emergencia y se suma a la ayuda internacional enviada para colaborar con las tareas de rescate y asistencia humanitaria en las zonas más afectadas.

Ayuda Venezuela 3 Efectivos de las Fuerzas Armadas partirán en las próximas horas a Venezuela.

La Armada Argentina tendría un rol central en la primera etapa del despliegue. Según informó el Ministerio de Defensa, estaba previsto desplegar personal especializado, binomios perro-guía y una brigada para colaborar en la localización de sobrevivientes y apoyar las tareas en las zonas afectadas. Esa capacidad resultó clave durante las primeras horas posteriores a un terremoto, cuando las tareas de búsqueda bajo escombros requirieron equipos entrenados, perros especializados y coordinación técnica con las autoridades locales.

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El Gobierno destacó que las Fuerzas Armadas argentinas contaron con capacidad para operar a gran distancia y actuar en escenarios complejos. La intervención prevista en Venezuela combinó recursos de asistencia sanitaria, rescate urbano, logística aérea, potabilización de agua y apoyo a damnificados, en un contexto de emergencia regional que exigió respuesta inmediata.

Ayuda Venezuela 6 El Gobierno alistó la misión humanitaria que enviará a Venezuela para asistir a las víctimas del terremoto.

Ascienden a 589 los muertos y hay más de 2980 heridos por el doble terremoto en Venezuela

La presidenta interina Delcy Rodríguez informó que las víctimas por el sismo acienden a 589 y que hay 2980 heridos. Se produjeron 214 réplicas desde que ocurrieron los primeros dos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter. El estado de La Guaira fue declarado “zona de desastre”.