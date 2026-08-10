Faltan pocos días para el próximo fin de semana largo: cuándo cae

Por este motivo, el próximo fin de semana largo estará conformado por el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto. Tener presente el calendario con anticipación permite organizar viajes, planificar escapadas turísticas, armar actividades en familia o aprovechar los tres días para descansar.

Calendario de feriados 2026

El calendario de feriados 2026 establece distintas categorías según la posibilidad de modificar la fecha de cada jornada. Por un lado, están los feriados inamovibles, que deben respetarse en el día fijado originalmente.

Por otro, aparecen los feriados trasladables, que pueden cambiar de fecha y así dar lugar a un fin de semana largo de tres o cuatro días.

Además, existe una tercera categoría: los llamados días no laborables, que en algunos casos funcionan como feriados puente. El Gobierno nacional puede establecerlos para extender los períodos de descanso y favorecer el turismo. Sin embargo, no tienen el mismo alcance que un feriado, ya que su aplicación depende de las condiciones laborales de cada trabajador.

Para quienes quieran organizar viajes, escapadas o simplemente anticipar los próximos días de descanso, estas son las fechas que restan del calendario 2026:

Feriados inamovibles

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Navidad. Viernes 1° de enero de 2027: Año Nuevo.

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre.

Día no laborable

Lunes 7 de diciembre: jornada previa al feriado del martes 8 de diciembre.

De esta manera, el segundo semestre todavía tendrá varias fechas clave para quienes quieran planificar un fin de semana largo, aunque no todas tendrán el mismo alcance laboral.