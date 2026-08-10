Faltan pocos días para el próximo fin de semana largo: cuándo cae
El próximo feriado de 2026 permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo de tres días y tendrá reglas especiales para quienes deban trabajar.
El calendario de feriados ya dejó atrás uno de los descansos más extensos del año, pero todavía quedan nuevas oportunidades para disfrutar de varios días consecutivos sin obligaciones laborales. El próximo fin de semana largo llegará después de una espera de aproximadamente un mes.
El próximo feriado será uno de los considerados trasladables por el calendario oficial. Esto significa que el Gobierno nacional tiene la posibilidad de cambiar su fecha para favorecer la formación de un fin de semana largo. Sin embargo, en esta oportunidad no será necesario realizar ninguna modificación.
La fecha ya está ubicada un lunes, por lo que permitirá formar de manera automática un período de tres días de descanso consecutivos. Así, la mayoría de los trabajadores podrá disfrutar del fin de semana extendido sin necesidad de que el Ejecutivo disponga un traslado.
Cuándo será el próximo fin de semana largo
La fecha estará vinculada al aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, una de las figuras centrales de la historia argentina.
El Padre de la Patria murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Desde 1933, esa fecha forma parte del calendario como feriado nacional en homenaje a su fallecimiento.
Por este motivo, el próximo fin de semana largo estará conformado por el sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto. Tener presente el calendario con anticipación permite organizar viajes, planificar escapadas turísticas, armar actividades en familia o aprovechar los tres días para descansar.
Calendario de feriados 2026
El calendario de feriados 2026 establece distintas categorías según la posibilidad de modificar la fecha de cada jornada. Por un lado, están los feriados inamovibles, que deben respetarse en el día fijado originalmente.
Por otro, aparecen los feriados trasladables, que pueden cambiar de fecha y así dar lugar a un fin de semana largo de tres o cuatro días.
Además, existe una tercera categoría: los llamados días no laborables, que en algunos casos funcionan como feriados puente. El Gobierno nacional puede establecerlos para extender los períodos de descanso y favorecer el turismo. Sin embargo, no tienen el mismo alcance que un feriado, ya que su aplicación depende de las condiciones laborales de cada trabajador.
Para quienes quieran organizar viajes, escapadas o simplemente anticipar los próximos días de descanso, estas son las fechas que restan del calendario 2026:
Feriados inamovibles
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
- Viernes 1° de enero de 2027: Año Nuevo.
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre.
Día no laborable
- Lunes 7 de diciembre: jornada previa al feriado del martes 8 de diciembre.
De esta manera, el segundo semestre todavía tendrá varias fechas clave para quienes quieran planificar un fin de semana largo, aunque no todas tendrán el mismo alcance laboral.
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