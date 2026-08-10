Susto en Palermo: se desplomó una palmera del Jardín Botánico, aplastó un auto y se salvaron de milagro
Un ejemplar de cinco años de altura cedió este domingo por la noche y cayó sobre la avenida Las Heras. Una madre y su hija se salvaron.
Eran las 21:30 del domingo cuando un estruendoso ruido seco paralizó a vecinos del barrio porteño de Palermo. En cuestión de segundos, una palmera de aproximadamente cinco metros de altura se desplomó desde el interior del Jardín Botánico e impactó de lleno contra el enrejado perimetral, ubicado en la esquina de la avenida Las Heras y República Árabe Siria.
El tronco y las frondas cayeron con extrema violencia, aplastando un vehículo que se encontraba estacionado sobre la traza y bloqueando de manera total la circulación vehicular en una de las esquinas más transitadas de la zona.
El estruendo generó inmediata conmoción: decenas de residentes salieron a la vereda para constatar la magnitud del desastre. La preocupación dio paso rápidamente a la indignación al confirmarse que la tragedia se evitó por centímetros. Testigos presenciales relataron que, instantes antes del colapso, una madre y su hija caminaban a pocos metros del lugar, quedando milagrosamente a salvo del impacto.
Como solución provisoria tras el derrumbe, las autoridades colocaron una estructura de madera amarilla para parchar el tramo de la reja histórica que quedó completamente destruido bajo el peso del ejemplar.
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