Susto en Palermo: se desplomó una palmera del Jardín Botánico, aplastó un auto y se salvaron de milagro

Eran las 21:30 del domingo cuando un estruendoso ruido seco paralizó a vecinos del barrio porteño de Palermo. En cuestión de segundos, una palmera de aproximadamente cinco metros de altura se desplomó desde el interior del Jardín Botánico e impactó de lleno contra el enrejado perimetral, ubicado en la esquina de la avenida Las Heras y República Árabe Siria.