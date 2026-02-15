VTV: cuáles son los vehículos que quedan exentos de realizar la verificación vehicular
Este documento es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para garantizar la seguridad en las calles y rutas. Durante la inspección, se revisan el sistema de frenos, luces, neumáticos y otros componentes clave del vehículo para asegurar su correcto funcionamiento y prevenir accidentes viales, lo que se reduce en una conducción segura y efectiva.
Las modificaciones a este sistema de inspección no sólo modifican los plazos en los que deben realizarse las revisiones, que siguen siendo obligatorias, sino también amplían el formato de los centros donde los vehículos deben ser inspeccionados. Si no cumplís con estos requisitos se puede aplicar la multa.
Los autos que quedan exentos de la VTV
La Ciudad de Buenos Aires mantiene valores diferenciados según tipo de rodado, lo que representa un gasto obligatorio para circular sin sanciones. El pago se efectúa al momento de asistir a una planta habilitada.
Los valores vigentes son:
-
Autos: $ 63.453,61
Motocicletas: $ 23.858,78
Los vehículos alcanzados por la excepción son:
-
Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.
Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad.
Además de las excepciones por tipo de vehículo existen beneficios para personas pertenecientes a los siguientes grupos sociales:
- Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años
En todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires)
-
Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.
Discapacitados no titulares del vehículo, aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario