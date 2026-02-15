VTV: cuáles son los vehículos que quedan exentos de realizar la verificación vehicular

Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.

Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad.

Además de las excepciones por tipo de vehículo existen beneficios para personas pertenecientes a los siguientes grupos sociales:

Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años

En todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires)