Cambió la VTV en CABA: quiénes no deben hacer el trámite y qué jubilados pueden realizarlo de forma gratuita
Los autos 0km y ciertos grupos quedan exceptuados de la verificación obligatoria. Conocé los requisitos de ingresos y edad para acceder al beneficio del pago $0.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control anual obligatorio que asegura que los autos estén en condiciones seguras para circular. Durante la revisión, que se realiza en talleres autorizados, se evalúa el estado general del vehículo, inspeccionando componentes claves de cada coche, como frenos, neumáticos y luces, entre tantos otros.
Por este motivo, cumplir con este trámite es fundamental para prevenir multas o hasta la retención del coche, aunque existen ciertos vehículos que pueden quedar exentos de realizar está inspección. Sin embargo, para acceder a este beneficio, los conductores deben cumplir con una serie de requisitos establecidos.
Cuáles son los autos que no deben hacer la VTV
Aunque la VTV es obligatoria y debe renovarse cada año, hay ciertos vehículos que quedan exentos si cumplen con requisitos específicos. Según el Gobierno de CABA, no necesitan hacer este trámite los autos 0km que tengan menos de tres años de antigüedad o que no superen los 60.000 kilómetros, mientras que las motos 0km durante su primer año de uso.
Quiénes no deben hacer el pago de la VTV
En la Ciudad de Buenos Aires, algunos conductores pueden quedar exentos de pagar la VTV según la normativa vigente.
- Jubilados, pensionados o mayores de 65 años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.
- Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.
- Discapacitados no titulares del vehículo, aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.
Todos los requisitos para aprobar la VTV
Antes de iniciar el trámite, los conductores deben contar con estos documentos claves:
- DNI vigente.
- Licencia de conducir al día .
- Seguro del vehículo al día.
- Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.
- Presentar la cédula verde del automotor o moto.
- Título de propiedad del auto o moto.
- Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario