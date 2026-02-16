Cambió la VTV en CABA: quiénes no deben hacer el trámite y qué jubilados pueden realizarlo de forma gratuita

Cuáles son los autos que no deben hacer la VTV

auto 0km.jpg Los autos 0km están exentos de realizar la VTV.

Aunque la VTV es obligatoria y debe renovarse cada año, hay ciertos vehículos que quedan exentos si cumplen con requisitos específicos. Según el Gobierno de CABA, no necesitan hacer este trámite los autos 0km que tengan menos de tres años de antigüedad o que no superen los 60.000 kilómetros, mientras que las motos 0km durante su primer año de uso.