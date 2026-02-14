VTV en febrero: los detalles a tener en cuenta luego de los cambios anunciados
En febrero entraron en vigencia modificaciones que impactan directamente en miles de conductores y que obligan a revisar plazos, costos y modalidades del trámite.
La VTV es obligatoria para circular y certifica que autos y motos cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y control de emisiones contaminantes. Por eso, cualquier actualización en el sistema genera consultas entre quienes deben renovar la oblea y evitar multas.
Con el comienzo de 2026 y el habitual incremento del tránsito por vacaciones, regreso a clases y actividad laboral, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de los conductores. En febrero comenzaron a aplicarse modificaciones que impactan directamente en miles de automovilistas y motociclistas en distintas provincias, por lo que informarse resulta clave para evitar multas y demoras. Las autoridades confirmaron que los cambios apuntan a modernizar el sistema, ampliar la oferta de turnos y flexibilizar el esquema de precios.
Cuáles son los cambios que tiene la VTV
Uno de los puntos centrales es la ampliación de los lugares habilitados para realizar la verificación. A partir de este año, en las jurisdicciones que adopten el nuevo esquema, ya no será obligatorio concurrir únicamente a plantas estatales: talleres mecánicos y concesionarias privadas podrán efectuar los controles, lo que promete mayor disponibilidad y menos demoras.
En cuanto a los plazos, el cronograma continúa determinado por la antigüedad y el kilometraje del vehículo:
-
0 km hasta 4 años o 60.000 kilómetros: exento.
De 5 a 10 años: cada 2 años.
Más de 10 años: todos los años.
Otro cambio relevante es que deja de existir una tarifa única. Cada taller habilitado podrá fijar su propio precio, lo que abre la posibilidad de comparar costos antes de sacar turno.
Además, si bien la tradicional oblea física seguirá siendo válida, ahora se incorpora una certificación digital que podrá consultarse desde la aplicación Mi Argentina. Esta medida busca modernizar los controles y facilitar la verificación de datos por parte de las autoridades.
Con estas modificaciones, febrero se presenta como un mes clave para quienes deben realizar la VTV: revisar la documentación, chequear vencimientos y conocer el nuevo esquema será fundamental para circular sin inconvenientes.
