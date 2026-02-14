VTV en febrero: los detalles a tener en cuenta luego de los cambios anunciados

Además, si bien la tradicional oblea física seguirá siendo válida, ahora se incorpora una certificación digital que podrá consultarse desde la aplicación Mi Argentina. Esta medida busca modernizar los controles y facilitar la verificación de datos por parte de las autoridades.

Con estas modificaciones, febrero se presenta como un mes clave para quienes deben realizar la VTV: revisar la documentación, chequear vencimientos y conocer el nuevo esquema será fundamental para circular sin inconvenientes.