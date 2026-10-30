El Niño amenaza con nuevas inundaciones: cuándo llegan las tormentas y en qué zonas

El noreste podría superar los 100 milímetros de lluvia

La situación más exigente se proyecta para el tramo final de la primera semana de noviembre. Entre el miércoles 4 y el viernes 6, los principales núcleos de precipitaciones se concentrarían en el noreste del país.

Misiones, Formosa y Corrientes podrían recibir más de 100 milímetros de agua acumulada, un escenario que mantiene la preocupación por la evolución de los ríos y las zonas vulnerables a inundaciones.

El impacto de El Niño en el Litoral y las crecidas de los ríos

El avance del agua ya provocó desbordes e inundaciones en sectores costeros. Las imágenes difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran complicaciones vinculadas con las crecidas de los ríos Paraná y Paraguay, además de una importante recarga en los Esteros del Iberá.

El escenario también está condicionado por las lluvias previstas para el sur de Brasil y Paraguay, ya que las precipitaciones en esas regiones pueden influir en el comportamiento de las cuencas que atraviesan el Litoral argentino. La atención estará puesta en la evolución de los niveles de los ríos y en las zonas ribereñas, donde las nuevas lluvias podrían agravar las complicaciones existentes.