El Niño amenaza con nuevas inundaciones: cuándo llegan las tormentas y en qué zonas
Un nuevo frente de tormentas llegará el domingo a la región central y dejará importantes acumulados de agua. Todo lo que tenés que saber.
El fenómeno de El Niño continúa generando complicaciones en distintas regiones del país y el comienzo de noviembre estará marcado por nuevas lluvias intensas. Después de una jornada de tormentas aisladas, posible caída de granizo y alertas meteorológicas en la zona núcleo, se espera un breve período de estabilidad antes del ingreso de otro sistema frontal.
El cambio de las condiciones comenzará el domingo 1 de noviembre, cuando las precipitaciones ganen intensidad y avancen sobre varias provincias. En la franja central se estiman acumulados de entre 30 y 70 milímetros, mientras que el noreste podría registrar valores superiores a los 100 milímetros durante los días siguientes.
Lluvias y tormentas: qué se espera para los primeros días de noviembre
Hasta el 31 de octubre, el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el norte y noroeste bonaerense tendrán algunas horas de tiempo estable, con nubosidad variable y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 35 grados.
Sin embargo, el panorama cambiará rápidamente. El domingo, las primeras tormentas se desarrollarán en San Luis, La Pampa y Córdoba. Durante la tarde, el mal tiempo se extenderá hacia Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, con precipitaciones que podrían dejar importantes acumulados.
El lunes 2, el sistema avanzará hacia el norte y llevará lluvias a sectores de Santiago del Estero y Chaco, dos provincias que necesitan precipitaciones. Para el martes 3 se esperan nuevas tormentas aisladas desde Córdoba hasta Buenos Aires, además de condiciones inestables en Cuyo y el Noroeste argentino.
El noreste podría superar los 100 milímetros de lluvia
La situación más exigente se proyecta para el tramo final de la primera semana de noviembre. Entre el miércoles 4 y el viernes 6, los principales núcleos de precipitaciones se concentrarían en el noreste del país.
Misiones, Formosa y Corrientes podrían recibir más de 100 milímetros de agua acumulada, un escenario que mantiene la preocupación por la evolución de los ríos y las zonas vulnerables a inundaciones.
El impacto de El Niño en el Litoral y las crecidas de los ríos
El avance del agua ya provocó desbordes e inundaciones en sectores costeros. Las imágenes difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran complicaciones vinculadas con las crecidas de los ríos Paraná y Paraguay, además de una importante recarga en los Esteros del Iberá.
El escenario también está condicionado por las lluvias previstas para el sur de Brasil y Paraguay, ya que las precipitaciones en esas regiones pueden influir en el comportamiento de las cuencas que atraviesan el Litoral argentino. La atención estará puesta en la evolución de los niveles de los ríos y en las zonas ribereñas, donde las nuevas lluvias podrían agravar las complicaciones existentes.
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