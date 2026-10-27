El Gobierno anticipó que declarará el estado de emergencia por El Niño "ante cada situación que va ocurriendo"

"El Niño no terminó. El Niño tenía 100% de certeza de ocurrir y trabajamos para anticiparlo. Hubo muchos procesos de información a la población, especialmente en los lugares donde sabíamos -en el Litoral- que iba a ser más problemático y en otros lugares también", dijo, y agregó: "Tratamos de concientizar a la población para estar preparada (sic)".

Lejos de describir obras hidráulicas, viales o edilicias, o de hablar de facilidades de crédito o pago de deudas dependiendo la actividad económica de cada zona afectada, el funcionario se limitó a aclarar: "En este momento estamos analizando en qué momento declarar emergencia y en los lugares donde hay más problemas con el agua y las inundaciones y demás estamos declarando emergencia para ir a resolver el problema".

El estado de emergencia se declarará "ante cada situación que va ocurriendo", explicó Ravier, porque "es imposible anticipar en qué lugares, pero cuando la situación sea extrema se declara emergencia y se actúa en consecuencia".