El Gobierno anticipó que declarará el estado de emergencia por El Niño "ante cada situación que va ocurriendo"
Sin apuro y con la certeza de no poder prever nada, Casa Rosada delegó en los municipios y las provincias el manejo de la crisis por el fenómeno de El Niño.
Del fenómeno climático de El Niño se habla desde el año pasado: que si 2026 tendrá una versión "recargada", que si el hemisferio norte ya lo sufrió, que si las lluvias e inundaciones serán inusualmente copiosas. Pero en Casa Rosada insistieron esta semana en que es imposible anticipar en qué lugares" será necesario declarar el estado de emergencia o de alerta.
"En relación con El Niño, en este espacio hemos usado mucho tiempo para dar información de todas las políticas de coordinación que se tomaron a nivel nacional", convino este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
"Insistimos: la responsabilidad es de los municipios y de las provincias, pero hay un enorme esfuerzo de muchas carteras del Gobierno nacional trabajando de manera coordinada para responder y anticiparse a lo que El Niño podía generar", señaló.
Aunque el vocero de Javier Milei resaltó que "hay medidas de Vialidad Nacional, hay medidas de Salud, de Seguridad, de cantidad de carteras", pero evitó dar ejemplos concretos de cómo el Gobierno nacional prepara el terreno para enfrentar lo que podría ser el verano más lluvioso en años.
"Es un tema al cual nos hemos dedicado mucho en este lugar", insistió Ravier, que reforzó el concepto de "coordinar acciones de los tres niveles de Gobierno, nacional, provincial y municipal", porque "realmente es un tema que nos preocupa".
"El Niño no terminó. El Niño tenía 100% de certeza de ocurrir y trabajamos para anticiparlo. Hubo muchos procesos de información a la población, especialmente en los lugares donde sabíamos -en el Litoral- que iba a ser más problemático y en otros lugares también", dijo, y agregó: "Tratamos de concientizar a la población para estar preparada (sic)".
Lejos de describir obras hidráulicas, viales o edilicias, o de hablar de facilidades de crédito o pago de deudas dependiendo la actividad económica de cada zona afectada, el funcionario se limitó a aclarar: "En este momento estamos analizando en qué momento declarar emergencia y en los lugares donde hay más problemas con el agua y las inundaciones y demás estamos declarando emergencia para ir a resolver el problema".
El estado de emergencia se declarará "ante cada situación que va ocurriendo", explicó Ravier, porque "es imposible anticipar en qué lugares, pero cuando la situación sea extrema se declara emergencia y se actúa en consecuencia".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario