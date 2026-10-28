Advierten que El Niño y el Super Niño multiplican el riesgo de enfermedades en la Argentina

Las inundaciones y los anegamientos ya son moneda corriente en el Litoral.

El segundo gran grupo de amenazas está vinculado a las enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, la chikungunya y el Zika, teniendo en cuenta que las altas temperaturas y el agua estancada multiplican los criaderos del Aedes aegypti, vector de estos virus.

La OPS recordó que durante episodios anteriores de El Niño se registraron epidemias de Zika y chikungunya en 2015-2016 y niveles récord de dengue en 2023-2024, con más de 5,2 millones de casos adicionales en la región.

Las crecidas también desplazan serpientes, alacranes y roedores hacia zonas urbanas, lo que aumenta la demanda de sueros y antídotos. Los especialistas recomiendan no manipular estos animales y contactar a los equipos de zoonosis municipales ante cualquier aparición.

Vacunas incompletas y vulnerabilidad social

Según los especialistas, la baja cobertura de vacunación en varios países del Cono Sur agrava el panorama. En este sentido, los epidemiólogos advierten que el hacinamiento en centros de evacuados podría facilitar el contagio de enfermedades respiratorias y el resurgimiento del sarampión o la polio si no se completan los esquemas de inmunización.

En definitiva, una educación sanitaria que incluya como primera medida la vacunación y el acceso a agua potable son las herramientas más eficaces para reducir el impacto de este episodio climático que, según los expertos, podría ser uno de los más intensos en más de 70 años.