Emotivo rescate en Formosa: una zorra nadó con su cría en el hocico para ponerla a salvo del agua

El Niño provocó severas inundaciones y afectó la operación en Vaca Muerta: rutas afectadas y evacuados

Un intenso temporal provocó severas inundaciones en la provincia de Neuquén y paralizó el tránsito en rutas clave para la actividad petrolera. Las correntadas de agua y barro anegaron la localidad de Añelo y afectaron la logística operativa en el yacimiento Vaca Muerta. A raíz de esto, los organismos de emergencia sostienen operativos de asistencia y prevención ante un escenario que atribuyen a las condiciones asociadas al fenómeno meteorológico denominado El Niño.