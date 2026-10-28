Emotivo rescate en Formosa: una zorra nadó con su cría en el hocico para ponerla a salvo del agua
Mientras provincias como Formosa y Chaco se ven sacudidas por las inundaciones, los animales también sufren las inclemencias del fenómeno El Niño.
En medio de una zona anegada y sacudida por las inundaciones en Formosa, se registró un emotivo acto de instinto y amor maternal que logró conmover a todos. Una zorra fue captada mientras nadaba con desesperación en aguas profundas, llevando firmemente a su pequeña cría sostenida entre sus dientes para evitar que se ahogara.
En las imágenes registradas se observa al animal luchando contra la corriente y aproximándose a una embarcación de rescate. Al percatarse de la situación, los rescatistas a bordo extendieron sus manos para sujetar al exhausto ejemplar y subirlo a bordo junto a su cachorro de manera segura.
Una vez dentro de la lancha de goma, la madre se acurrucó de inmediato junto a su cría, asegurándose de que el pequeño estuviera a salvo y resguardado tras la intensa travesía. El rescate reflejó no solo la valentía y el coraje de la zorra para salvar la vida de su cachorro, sino también la oportuna intervención humana que permitió un final feliz para ambos.
El Niño provocó severas inundaciones y afectó la operación en Vaca Muerta: rutas afectadas y evacuados
Un intenso temporal provocó severas inundaciones en la provincia de Neuquén y paralizó el tránsito en rutas clave para la actividad petrolera. Las correntadas de agua y barro anegaron la localidad de Añelo y afectaron la logística operativa en el yacimiento Vaca Muerta. A raíz de esto, los organismos de emergencia sostienen operativos de asistencia y prevención ante un escenario que atribuyen a las condiciones asociadas al fenómeno meteorológico denominado El Niño.
Arroyos que permanecían secos se transformaron en cursos de agua capaces de arrastrar vehículos, destruir caminos y dejar familias incomunicadas. La acumulación de precipitaciones saturó los suelos y agravó las consecuencias de las tormentas. Aunque el viernes comenzó a restablecerse la circulación, las autoridades advirtieron que el riesgo continuará durante los próximos meses.
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