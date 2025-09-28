Grave video: grupo de egresados de Canning se filmó entonando canciones antisemitas

Además, la institución educativa informó que tomó contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para coordinar acciones y abordar la grave situación.

"Hemos tomado contacto con la DAIA, institución representativa de la Comunidad Judía que lucha contra el antisemitismo en nuestro país, con quienes emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido", dice el mensaje del colegio, y completa: "Renovamos así nuestro compromiso contra todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio".