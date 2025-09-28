Grave video: grupo de egresados de Canning se filmó entonando canciones antisemitas
En las imágenes aparecen los adolescentes y hasta uno de los coordinadores cantando graves consignas antisemitas. El colegio difundió un comunicado.
Un grave incidente de antisemitismo provocó indignación por un video viral que muestra a alumnos de la Escuela Humano de Canning cantando ofensas en un micro de viaje de egresados en Bariloche.
En las imágenes, que se viralizaron generando polémica y mucho repudio, los adolescentes de quinto año corean la frase: “Hoy quemamos judíos”.
El episodio, registrado por los propios estudiantes, se agravó al confirmarse que un coordinador de la empresa de viajes estaba presente e, incluso, arengaba a los jóvenes en lugar de detener el cántico.
Luego de que las imágenes se propagaran rápidamente en redes sociales, la Escuela Humano emitió un comunicado oficial el domingo, repudiando enérgicamente el hecho y desvinculándose de la conducta de los estudiantes.
Además, la institución educativa informó que tomó contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para coordinar acciones y abordar la grave situación.
"Hemos tomado contacto con la DAIA, institución representativa de la Comunidad Judía que lucha contra el antisemitismo en nuestro país, con quienes emprenderemos un trabajo de capacitación y revisión de lo sucedido", dice el mensaje del colegio, y completa: "Renovamos así nuestro compromiso contra todo tipo de racismo, antisemitismo y discursos de odio".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario