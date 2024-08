El Palomar: el dramático testimonio de una joven que defendió a su papá de un intento de asalto

Qué dijo la joven que salvó a su papá de un intento de asalto en El Palomar

intento robo palomar

"Yo estaba sentada estacionada y tenía mi celular en las piernas esperando que mi papá salga. Cuando él intenta entrar al auto viene un auto y nos cruza, bajan cuatro hombres, uno solo tenía el arma y se va con mi papá y los otros vienen conmigo. Me piden que me saque el cinturón, intento esconder mi celular, me dicen qué tenes ahí qué estas escondiendo, entonces le dicen al que le estaba apuntando a mi papá que le pegue un tiro, yo les digo que no y les entrego todo, me bajo del auto y ahí a mi papá lo tiran al piso, le apuntan con el arma, mi papá tira el celular para la terraza de mi abuela", relató Melisa en diálogo con C5N.

La joven contó que luego cómo se resistió al robo y defendió a su papá. "Yo me enojé y empecé a gritar.Gracias a mis grito se encendieron las alarmas y salió un hombre que también grito. Forcejeé con uno que se metió en el auto y lo tironeé de la ropa par sacarlo".

Después Melisa reveló un dato insólito. "Mientras nos estaban robando el auto, había otro que estaba en la esquina robando cables y empezó a gritar para que salieran los vecinos. Nos dijo que robaba pero solo cables".

"Yo estaba estaba en shock, es algo que nunca en mi vida me imagine", concluyó la joven.

Cuando salieron los vecinos los delincuentes escaparon y no lograron llevarse el auto.