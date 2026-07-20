Cuándo será el último fin de semana largo de julio: fue decretado para descansar después de la final del Mundial

El izamiento de la bandera nacional .

. La entonación del Himno Nacional Argentino .

. La plantación de árboles en homenaje al crecimiento y la memoria del distrito.

La participación del Coro Municipal "Renacer".

Al celebrarse un lunes, esta fecha permitirá que habitantes de Carlos Pellegrini y trabajadores incluidos dentro del asueto puedan disfrutar de un fin de semana largo especial, que además coincidirá con la jornada posterior a la final del Mundial 2026.

Calendario de feriados 2026

De cara a los próximos meses, el calendario oficial de feriados 2026 establece distintas fechas de descanso que se dividen entre jornadas inamovibles y celebraciones trasladables. Estas son las próximas fechas previstas:

Feriados inamovibles

Martes 8 de diciembre: celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María .

celebración del . Viernes 25 de diciembre: conmemoración de Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín .

. Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

. Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Estas fechas forman parte del cronograma de feriados nacionales 2026 y permiten a trabajadores y familias organizar sus próximos períodos de descanso y posibles escapadas de fin de semana largo.