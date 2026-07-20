Cuándo será el último fin de semana largo de julio: fue decretado para descansar después de la final del Mundial
Una localidad bonaerense tendrá un fin de semana largo con un día de descanso tras un partido clave del Mundial, en una fecha especial para sus vecinos.
Más allá de los feriados nacionales establecidos en el calendario oficial, durante julio varias localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán jornadas especiales por aniversarios y fechas representativas para sus comunidades. Estos asuetos municipales modificarán la actividad cotidiana en determinados distritos bonaerenses.
En este escenario, un municipio bonaerense sumará un fin de semana largo propio con un día extra de descanso luego de un momento clave del Mundial. La fecha coincidirá con el cierre de la competencia internacional, cuya final está programada para el domingo 19 de julio a las 16 horas en el MetLife Stadium.
Cuándo será el próximo fin de semana largo.
El lunes 20 de julio de 2026, el municipio bonaerense de Carlos Pellegrini celebrará el 119° aniversario de su creación como distrito. La fecha recuerda la organización institucional oficial del partido, establecida en 1907, aunque la localidad cabecera cuenta con una historia previa, ya que fue fundada el 4 de abril de 1899.
Como ocurre habitualmente en esta fecha especial, las autoridades locales suelen disponer un asueto administrativo y una jornada no laborable para determinados trabajadores del sector público y entidades bancarias del partido. La celebración convoca a vecinos, representantes municipales e instituciones en un acto conmemorativo que generalmente se realiza en la Plaza Dr. Carlos Pellegrini, con propuestas vinculadas a la identidad y la historia de la comunidad.
Durante el encuentro suelen llevarse adelante distintas actividades protocolares y culturales, entre ellas:
- El izamiento de la bandera nacional.
- La entonación del Himno Nacional Argentino.
- La plantación de árboles en homenaje al crecimiento y la memoria del distrito.
- La participación del Coro Municipal "Renacer".
Al celebrarse un lunes, esta fecha permitirá que habitantes de Carlos Pellegrini y trabajadores incluidos dentro del asueto puedan disfrutar de un fin de semana largo especial, que además coincidirá con la jornada posterior a la final del Mundial 2026.
Calendario de feriados 2026
De cara a los próximos meses, el calendario oficial de feriados 2026 establece distintas fechas de descanso que se dividen entre jornadas inamovibles y celebraciones trasladables. Estas son las próximas fechas previstas:
Feriados inamovibles
- Martes 8 de diciembre: celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: conmemoración de Navidad.
Feriados trasladables
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Estas fechas forman parte del cronograma de feriados nacionales 2026 y permiten a trabajadores y familias organizar sus próximos períodos de descanso y posibles escapadas de fin de semana largo.
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