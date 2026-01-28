El Parque Nacional Nahuel Huapi emitió un mensaje tras el fatal accidente de una mujer
Las autoridades detallaron cómo ocurrió la muerte de Silvana Garibaldi y volvieron a advertir sobre prácticas prohibidas en zonas de riesgo.
La muerte de Silvana Garibaldi, una turista bonaerense de 59 años que se encontraba de vacaciones en Bariloche, generó una profunda conmoción y motivó un comunicado oficial por parte de las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi. El trágico episodio ocurrió el lunes por la tarde, cerca de las 19, cuando la mujer se arrojó en la Cascada Fray, una zona donde ese tipo de actividad está expresamente prohibida por razones de seguridad.
Garibaldi se encontraba recorriendo el lugar junto a su esposo, en el marco de una actividad recreativa, cuando decidió deslizarse por la cascada. En ese intento, sufrió un violento golpe en la nuca contra una roca que le provocó heridas fatales. De acuerdo a lo informado por el parque, el accidente se produjo en un sector de difícil acceso, al que solo se puede llegar navegando durante varias horas y siempre condicionado por las variables climáticas.
En el comunicado difundido a través de las redes sociales, las autoridades confirmaron que la mujer falleció en el lugar pese a los intentos por salvarle la vida. “Se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente. Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, sin obtener signos vitales”. La información oficial remarcó que, a pesar de la rápida intervención de quienes se encontraban en la zona, no fue posible revertir el cuadro.
El Parque Nacional Nahuel Huapi volvió a hacer hincapié en el carácter imprudente de este tipo de conductas y recordó que los descensos por cascadas están prohibidos. “En ese sector muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad“, advirtieron, buscando generar conciencia sobre los riesgos que implican estas prácticas.
El operativo posterior al accidente demandó un despliegue coordinado entre guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio, Prefectura Naval y un operador lacustre del parque. Según se informó, las tareas para retirar el cuerpo se extendieron durante casi seis horas debido a las complejas condiciones del terreno y la ubicación del lugar.
En el cierre del comunicado, las autoridades expresaron su pesar por lo sucedido: “Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”. Tras constatarse la muerte, se dio aviso inmediato a la Fiscalía, que dispuso las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.
Garibaldi, que iba a cumplir 60 años en febrero, vivía en un country de Pilar, era madre de tres hijos y contaba con una extensa trayectoria profesional como consultora en estrategia comercial, marketing y gestión de proyectos.
