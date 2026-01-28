El Parque Nacional Nahuel Huapi emitió un mensaje tras el fatal accidente de una mujer

turista cascada bariloche

En el cierre del comunicado, las autoridades expresaron su pesar por lo sucedido: “Desde la Intendencia del Parque Nacional lamentamos este hecho, acompañamos a los familiares y amigos de la víctima”. Tras constatarse la muerte, se dio aviso inmediato a la Fiscalía, que dispuso las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente.

Garibaldi, que iba a cumplir 60 años en febrero, vivía en un country de Pilar, era madre de tres hijos y contaba con una extensa trayectoria profesional como consultora en estrategia comercial, marketing y gestión de proyectos.