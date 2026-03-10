Un futbolista fue asesinado tras pasar la noche en un boliche y comer un asado con amigos
Tras salir a bailar el sábado, Tomás Alarcón se disponía a volver a su casa el domingo al mediodía cuando fue herido de muerte en el pecho.
Tomás Alarcón, de 18 años, fue asesinado el domingo al mediodía de una puñalada en el pecho. El ataque sucedió a plena luz del día en el centro de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro), a metros del Hospital Ramón Carrillo, luego de que la víctima pasara la noche en un boliche con amigos. La Policía detuvo al principal sospechoso y secuestró un arma blanca.
De acuerdo con la reconstrucción de la brutal pelea, Tomás había salido a bailar con sus amigos y, cuando cerró el boliche, una chica del grupo los invitó a seguir la noche en una pileta de un edificio frente al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche.
La reunión se extendió hasta el mediodía, cuando decidieron irse. En ese momento estalló una inesperada discusión y todo cambió drásticamente: terminó mediando en una pelea donde perdió la vida.
La gresca ocurrió en la vereda, en la esquina de las calles Ada María Elflein y Otto Goedecke. Fue allí donde Alarcón recibió la puñalada mortal en la zona intercostal derecha, que terminó provocándole una hemorragia interna de la que finalmente no pudo salir. Esto a pesar de que la víctima fue trasladada de inmediato por su amigo al centro de salud más cercano.
Según relataron testigos a los medios locales, Tomás no buscó pelear. Por el contrario, intentó separar a su amigo Dante, que estaba por recibir una golpiza, y fue entonces cuando otro chico de 18 años, el único detenido por el caso, sacó un cuchillo y lo apuñaló.
Si bien el joven había llegado con vida al Hospital Ramón Carrillo, que se encontraba a pocos metros de donde ocurrió la discusión, minutos después falleció en la guardia por un shock hipovolémico, aseguró el diario Río Negro.
El asesino conocía a la víctima y ya fue detenido
Horas más tarde, con la reconstrucción de los hechos por los testigos que se encontraban en el lugar y las cámaras de seguridad, la Policía consiguió detener al asesino. Según trascendió, se trataría deotro joven de entre 18 y 19 años que había salido a bailar con Alarcón la noche anterior.
El agresor conocía a la víctima y fue detenido en un auto Volkswagen Bora blanco acompañado por sus padres. Al joven se le incautó un cuchillo. Algunas versiones indicaron que su progenitor lo acompañaba a entregarse. La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Lista.
Tomás Alarcón había cumplido 18 años en febrero. Era el menor de cinco hermanos y vivía en el barrio Ada María Elflein. Jugaba al fútbol de manera amateur en diferentes clubes locales y tenía el sueño de llegar a ser profesional.
Tras darse a conocer la noticia de su muerte, algunos de los clubes en donde jugaba compartieron un comunicado y mandaron sus condolencias a la familia. “El Club Social, Cultural y Deportivo Martín Güemes expresa su profundo dolor por el fallecimiento de nuestro querido jugador Tomás Alarcón (...) fue parte de nuestra familia deportiva y su recuerdo quedará para siempre en nuestra institución”.
En ese sentido, agregaron: “El fallecimiento de Tomás no puede quedar impune. Desde nuestra institución exigimos justicia, para que se conozca la verdad y para que los responsables respondan por lo ocurrido”.
A su vez, el Club Atlético Chicago Bariloche compartió: “Con profundo dolor, nuestra institución lamenta el fallecimiento de Tomás Alarcón, jugador de nuestro club. Acompañamos a la familia y seres queridos en este difícil momento”.
