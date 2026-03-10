Un futbolista fue asesinado tras pasar la noche en un boliche y comer un asado con amigos

tomas alarcon joven asesinado en bariloche

Según relataron testigos a los medios locales, Tomás no buscó pelear. Por el contrario, intentó separar a su amigo Dante, que estaba por recibir una golpiza, y fue entonces cuando otro chico de 18 años, el único detenido por el caso, sacó un cuchillo y lo apuñaló.

Si bien el joven había llegado con vida al Hospital Ramón Carrillo, que se encontraba a pocos metros de donde ocurrió la discusión, minutos después falleció en la guardia por un shock hipovolémico, aseguró el diario Río Negro.

El asesino conocía a la víctima y ya fue detenido

Horas más tarde, con la reconstrucción de los hechos por los testigos que se encontraban en el lugar y las cámaras de seguridad, la Policía consiguió detener al asesino. Según trascendió, se trataría deotro joven de entre 18 y 19 años que había salido a bailar con Alarcón la noche anterior.

El agresor conocía a la víctima y fue detenido en un auto Volkswagen Bora blanco acompañado por sus padres. Al joven se le incautó un cuchillo. Algunas versiones indicaron que su progenitor lo acompañaba a entregarse. La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Lista.

Tomás Alarcón había cumplido 18 años en febrero. Era el menor de cinco hermanos y vivía en el barrio Ada María Elflein. Jugaba al fútbol de manera amateur en diferentes clubes locales y tenía el sueño de llegar a ser profesional.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, algunos de los clubes en donde jugaba compartieron un comunicado y mandaron sus condolencias a la familia. “El Club Social, Cultural y Deportivo Martín Güemes expresa su profundo dolor por el fallecimiento de nuestro querido jugador Tomás Alarcón (...) fue parte de nuestra familia deportiva y su recuerdo quedará para siempre en nuestra institución”.

En ese sentido, agregaron: “El fallecimiento de Tomás no puede quedar impune. Desde nuestra institución exigimos justicia, para que se conozca la verdad y para que los responsables respondan por lo ocurrido”.

A su vez, el Club Atlético Chicago Bariloche compartió: “Con profundo dolor, nuestra institución lamenta el fallecimiento de Tomás Alarcón, jugador de nuestro club. Acompañamos a la familia y seres queridos en este difícil momento”.