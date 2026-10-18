El presagio del sacerdote ecuatoriano: la frase que dijo minutos antes de que una cruz lo aplastara

La tragedia sacudió a Guayaquil este sábado: el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió aplastado por una cruz que se desprendió del altar mientras celebraba misa en la Parroquia del Perpetuo Socorro. La ceremonia se transmitía en vivo por Facebook y los fieles presenciaron el momento en que la estructura cayó sobre el sacerdote. Lo que hoy estremece a los creyentes es que, minutos antes, el religioso había pronunciado una frase que quedó flotando en el aire: "Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir". Lejos de ser un simple comentario, esas palabras resonaron después del accidente con un tono profético, mientras la arquidiócesis confirmaba su muerte y cientos de fieles expresaban su dolor en redes sociales.