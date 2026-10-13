Violencia en Funes: seis personas golpearon salvajemente a un joven

Ante la falta de respuesta, ambos decidieron bajar del automóvil para intentar auxiliar a la víctima. Fue recién entonces cuando los atacantes interrumpieron la agresión, subieron rápidamente a un vehículo rojo y escaparon en dirección a Rosario.

Una vez que el grupo abandonó el lugar, el matrimonio se acercó al adolescente para conocer su estado y brindarle asistencia. Según contó la mujer, el chico "estaba con mucha sangre en su cara", por lo que decidió comunicarse inmediatamente con el 911 para alertar sobre lo sucedido.

Qué se sabe sobre los agresores y por qué no hubo denuncia

A partir de los primeros datos conocidos, se estableció que la víctima es menor de edad, mientras que la mayoría de los integrantes del grupo que participó de la golpiza serían mayores. Además, trascendió que el automóvil rojo utilizado para escapar pertenecería a uno de los presuntos agresores.

Otro de los detalles que llamó la atención fue que, mientras se desarrollaba el ataque, una persona se dedicaba a filmar la secuencia, en lugar de intervenir para detener la agresión.

Pese a la gravedad del episodio y a la difusión de las imágenes, hasta el momento no se presentó una denuncia formal por lo sucedido.

Según informaron fuentes policiales a Infofunes, el padre del adolescente manifestó que no tenía intención de realizar la denuncia correspondiente. De acuerdo con lo señalado por esas fuentes, las autoridades no iniciarían actuaciones judiciales para identificar a los responsables.

De esta manera, el violento ataque ocurrido en plena vía pública quedó expuesto a través del testimonio de quienes intervinieron para detenerlo y del video que comenzó a difundirse en las redes sociales, mientras que, por ahora, no se informó sobre medidas judiciales contra los involucrados.