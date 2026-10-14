Chivilcoy: una mujer de 80 años fue atacada por un pitbull y quedó gravemente herida

“Ante esta falta de respuesta médica humana y profesional, debimos costear de manera particular la atención de profesionales privados, enfermeros a domicilio y los medicamentos necesarios para su tratamiento”, enfatizó.

Una mujer de 80 años fue atacada por un perro pitbull en la vía pública en Chivilcoy. FOTO: La Razón de Chivilcoy

La peligrosidad de las razas de gran porte y la tenencia irresponsable

Este episodio vuelve a poner en el centro del debate la extrema peligrosidad que representan animales de este porte cuando transitan sin los elementos de contención adecuados. Por su fisonomía, la fuerza de su mordida y su potencia muscular, ejemplares de razas como el pitbull tienen la capacidad de infligir lesiones irreversibles o incluso causar la muerte en cuestión de segundos, especialmente al atacar a adultos mayores o niños.

La legislación vigente exige que los propietarios de perros considerados potencialmente peligrosos cumplan con estrictos requisitos de seguridad para la circulación en espacios públicos, tales como el uso obligatorio de bozal adecuado, correa corta no extensible y pretal, además del correcto cerramiento en las viviendas para evitar fugas. No obstante, la proliferación de animales sueltos evidencia una grave falla en la responsabilidad de los dueños, quienes al omitir estos cuidados convierten a sus mascotas en verdaderos riesgos para la comunidad.

El reclamo vecinal y el pedido de acciones urgentes

Tras la difusión del ataque, diversos residentes de la zona manifestaron que el mismo animal habría protagonizado otros incidentes violentos en el transcurso de la misma semana. Por este motivo, la familia de la víctima -que solicitó resguardar su identidad para evitar conflictos- instó a la comunidad a no guardar silencio y radicar las denuncias correspondientes ante hechos similares.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y de zoonosis para que “fiscalicen de manera estricta la tenencia de perros potencialmente peligrosos, apliquen las sanciones pertinentes a los propietarios irresponsables y revisen en profundidad los protocolos de atención de la guardia hospitalaria, garantizando un trato digno a los vecinos vulnerables”.