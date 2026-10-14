Chivilcoy: una mujer de 80 años fue atacada por un pitbull y quedó gravemente herida
El perro estaba suelto y sin bozal. La familia de la jubilada denuncia graves negligencias y abandono en la guardia del Hospital Municipal, al tiempo que advierte sobre los peligros fatales que implican estas razas sin el debido control.
Un dramático hecho ocurrió el sábado pasado en Chivilcoy, cuando una vecina de casi 80 años salió a la vereda a tirar la basura acompañada por su perro salchicha con correa. De manera repentina, un perro de raza pitbull que circulaba suelto por la vía pública se abalanzó sobre ellos, derribando a la mujer al suelo y provocándole mordeduras de gravedad en los brazos, cortes en el rostro y heridas de consideración a su mascota.
Según relataron los familiares de la jubilada, las heridas se concentraron principalmente en los brazos, a la altura de los vasos sanguíneos principales, lo que causó un sangrado abundante y persistente. "Lo nuestro fue una desgracia con suerte porque a mi mamá, siendo una señora de edad avanzada y diabética, este animal la podría haber matado", expresó la hija de la mujer.
Denuncia por desatención y negligencia en la guardia hospitalaria
A la traumática vivencia del ataque se le sumó un calvario institucional en el Hospital Municipal de Chivilcoy. Tras ser trasladada de urgencia por la ambulancia, la adulta mayor “fue atendida en la guardia, donde apenas le realizaron una curación cosmética y superficial”.
Según la denuncia de la familia, “no le suministraron vacunas antitetánicas ni antirrábicas, ni se le recetaron los analgésicos o antibióticos indispensables para prevenir infecciones severas derivadas de mordeduras caninas”.
La situación empeoró durante la noche, cuando la paciente “debió regresar al centro sanitario debido a los intensos dolores y al sangrado continuo que no cesaba”. Sin embargo, se encontraron con “una respuesta evasiva y la negativa de la médica de turno a reevaluarla, manteniéndola en la sala de espera durante tres horas sin brindarle la atención requerida”.
“Ante esta falta de respuesta médica humana y profesional, debimos costear de manera particular la atención de profesionales privados, enfermeros a domicilio y los medicamentos necesarios para su tratamiento”, enfatizó.
La peligrosidad de las razas de gran porte y la tenencia irresponsable
Este episodio vuelve a poner en el centro del debate la extrema peligrosidad que representan animales de este porte cuando transitan sin los elementos de contención adecuados. Por su fisonomía, la fuerza de su mordida y su potencia muscular, ejemplares de razas como el pitbull tienen la capacidad de infligir lesiones irreversibles o incluso causar la muerte en cuestión de segundos, especialmente al atacar a adultos mayores o niños.
La legislación vigente exige que los propietarios de perros considerados potencialmente peligrosos cumplan con estrictos requisitos de seguridad para la circulación en espacios públicos, tales como el uso obligatorio de bozal adecuado, correa corta no extensible y pretal, además del correcto cerramiento en las viviendas para evitar fugas. No obstante, la proliferación de animales sueltos evidencia una grave falla en la responsabilidad de los dueños, quienes al omitir estos cuidados convierten a sus mascotas en verdaderos riesgos para la comunidad.
El reclamo vecinal y el pedido de acciones urgentes
Tras la difusión del ataque, diversos residentes de la zona manifestaron que el mismo animal habría protagonizado otros incidentes violentos en el transcurso de la misma semana. Por este motivo, la familia de la víctima -que solicitó resguardar su identidad para evitar conflictos- instó a la comunidad a no guardar silencio y radicar las denuncias correspondientes ante hechos similares.
Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y de zoonosis para que “fiscalicen de manera estricta la tenencia de perros potencialmente peligrosos, apliquen las sanciones pertinentes a los propietarios irresponsables y revisen en profundidad los protocolos de atención de la guardia hospitalaria, garantizando un trato digno a los vecinos vulnerables”.
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