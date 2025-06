El prestigioso Hospital de Clínicas reclama aumento presupuestario: desde hace más de un año es cero

El Hospital de Clínicas José de San Martín es un hospital-escuela insignia, institución destinada al desarrollo, incorporación y difusión de los conocimientos médicos, la formación de recursos humanos para la salud en todos sus tipos y niveles y la producción de servicios de salud para la población nacional y local.

El hospital realiza cada año distintas campañas de atención gratuita destinadas a la comunidad y, además, atiende anualmente más de 360.000 consultas externas y realiza más de 8.000 cirugías.

Como parte de su tarea académica y social, el hospital recibe a pacientes tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de todo el país, más del 50% de ellos sin cobertura social.

“Es, también, el único hospital que tiene la infraestructura necesaria para poder montar guardias de emergencia en sus propios pasillos frente a situaciones de catástrofes, como sucedió con el incendio de Cromañon, el atentado a la AMIA o la masacre de Once”, recuerdan en la UBA.

El documento precisa que en términos generales, el presupuesto total de la UBA para 2024 fue de $590.000 millones (USD 490 millones). De ese monto, el 85% se destinó a salarios y el 15% restante a gastos de funcionamiento. Precisa además que el 15% asignado a gastos de funcionamiento, unos $100.000 millones (USD 80 millones), se distribuyó en partes iguales entre la función educación e investigación y la función salud.

La UBA compara su situación presupuestaria con la de otras universidades de la región. Según el informe, el presupuesto por alumno de la Universidad de San Pablo (USP) es 15 veces mayor, mientras que el de la UNAM (México) es 8 veces mayor. Esta diferencia, según la universidad, evidencia la magnitud de la brecha en recursos disponibles para la educación superior pública en Argentina.

El informe detalla los salarios actuales en la Universidad. Un no docente que ingresa con la categoría más baja (7) percibe un salario básico de $570.905 y unos $220.000 adicionales por garantía salarial. Un docente que inicia su carrera, ya sea como ayudante, JTP o profesor adjunto, no alcanza el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en mayo es de $308.200 (básico $200.000, con garantía salarial $250.000). Un médico residente en un hospital universitario cobra en mano unos $1.200.000, mientras que un profesor titular con dedicación exclusiva y sin antigüedad recibe $1.500.000. Un no docente de categoría 5, la más baja profesional, tiene un básico de $822.106 más $100.000 de garantía salarial. Un becario de investigación percibe mensualmente $880.000, con un estipendio atado al salario que “también ha perdido casi la mitad de su valor adquisitivo”. Además, el valor de la hora cátedra de un docente secundario de la UBA está un 25% por debajo del de un docente secundario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presupuesto función salud de la UBA