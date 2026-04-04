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El próximo jueves 9 de abril será feriado: por qué y a quiénes beneficia

Sociedad

El cuarto mes del año trae una gran sorpresa para varios afortunados que podrán aprovechar para disfrutar de una jornada no laborable.

El próximo jueves 09 será feriado: porqué y a quiénes beneficia.

El próximo jueves 09 será feriado: porqué y a quiénes beneficia.

Luego del mes de marzo, que con el calendario de feriados, llega abril también llega con la misma sintonía, ya que habrá sorpresas para quienes esperan descansar.

Si bien no será para todos, un gran número de personas podrá aprovechar esta jornada, que permitirá gozar de un asueto que no estaba contemplado a nivel país. Será local, pero significará un enorme alivio para quienes aún no pudieron disfrutar de vacaciones o están agotados por sus responsabilidades.

Por qué será feriado el 09 de abril

El jueves 9 de abril no integrará el cronograma del calendario nacional de feriados, pero sí estará disponible para un sector de la provincia de Buenos Aires. Es que los partidos de Esteban Echeverría y Coronel Dorrego celebrarán sus aniversarios fundacionales.

Esto afectará principalmente la actividad del sector público, que, junto a los empleados del Banco Provincia, tendrán asegurado el descanso en esta jornada. Quienes se desempeñen en el sector privado no están exentos, pero deberán estar atentos a la decisión que tomen sus empleadores para saber si se adherirán o no.

Calendario de feriados 2026

Feriados inamovibles de 2026

  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

  • Viernes 17 de abril: Viernes Santo

  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2026

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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