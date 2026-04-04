El próximo jueves 9 de abril será feriado: por qué y a quiénes beneficia
El cuarto mes del año trae una gran sorpresa para varios afortunados que podrán aprovechar para disfrutar de una jornada no laborable.
Luego del mes de marzo, que con el calendario de feriados, llega abril también llega con la misma sintonía, ya que habrá sorpresas para quienes esperan descansar.
Si bien no será para todos, un gran número de personas podrá aprovechar esta jornada, que permitirá gozar de un asueto que no estaba contemplado a nivel país. Será local, pero significará un enorme alivio para quienes aún no pudieron disfrutar de vacaciones o están agotados por sus responsabilidades.
Por qué será feriado el 09 de abril
El jueves 9 de abril no integrará el cronograma del calendario nacional de feriados, pero sí estará disponible para un sector de la provincia de Buenos Aires. Es que los partidos de Esteban Echeverría y Coronel Dorrego celebrarán sus aniversarios fundacionales.
Esto afectará principalmente la actividad del sector público, que, junto a los empleados del Banco Provincia, tendrán asegurado el descanso en esta jornada. Quienes se desempeñen en el sector privado no están exentos, pero deberán estar atentos a la decisión que tomen sus empleadores para saber si se adherirán o no.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles de 2026
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Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 17 de abril: Viernes Santo
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
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Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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