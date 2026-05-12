Prostitución VIP en Italia: un jugador del Milan sería uno de los que organiza fiestas

Además de Theo Hernández, Corona mencionó a otros futbolistas de enorme reconocimiento internacional que supuestamente habrían asistido a estas fiestas. Entre los nombres que aparecieron figuran Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic y Rafael Leão.

La filtración de videos y fotografías aumentó todavía más la repercusión mediática. En varias imágenes difundidas por programas italianos se observan ambientes de fiestas privadas con mujeres, alcohol y presuntas sustancias recreativas, aunque no existen hasta el momento pruebas oficiales que permitan confirmar la identidad de todos los participantes.

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Otro punto que generó una enorme controversia es la supuesta utilización de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”. Se trata de una sustancia utilizada en determinados contextos médicos e industriales, aunque en los últimos años comenzó a expandirse su uso recreativo en fiestas y eventos nocturnos.

Según la versión difundida por Corona, algunos futbolistas habrían inhalado óxido nitroso mediante globos durante los encuentros privados. Incluso trascendió una frase atribuida al conductor de un vehículo que transportaba a varios invitados y que se volvió viral en redes sociales: “Para, para, mañana tienes que jugar”. Mientras tanto, en Italia crece la expectativa por una posible intervención judicial más profunda.

Por ahora no existe una investigación oficial confirmada contra los futbolistas mencionados, aunque el impacto mediático del caso ya empieza a generar incomodidad en distintos clubes de la Serie A. El Milan, club donde juegan o jugaron varios de los protagonistas señalados, optó por mantener silencio público frente a las acusaciones. Sin embargo, la presión mediática aumenta y no se descarta que en los próximos días aparezcan nuevos testimonios, imágenes o filtraciones relacionadas con el caso.

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