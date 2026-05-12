Prostitución VIP en Italia: un jugador del Milan sería uno de los que organiza fiestas
El francés Theo Hernández aparece señalado como uno de los responsables de organizar encuentros privados con escorts y consumo de sustancias recreativas.
El fútbol italiano atraviesa horas de enorme tensión luego de que aparecieran nuevas revelaciones vinculadas al escándalo de prostitución VIP que involucra a reconocidos futbolistas de la Serie A. En las últimas horas, periodistas de espectáculos y medios italianos difundieron imágenes y videos de fiestas privadas en las que habrían participado varias estrellas del Milan y otros clubes importantes de Europa.
El nombre que quedó en el centro de la polémica es el de Theo Hernández. El lateral francés, una de las máximas figuras del Rossonero en los últimos años, fue señalado como uno de los principales organizadores de estos encuentros privados, que incluirían escorts, viajes de lujo y consumo de sustancias recreativas. La información fue impulsada principalmente por Fabrizio Corona, personaje mediático muy conocido en Italia por sus investigaciones y escándalos relacionados con celebridades y futbolistas.
Según su relato, Hernández habría tenido un rol activo en la planificación de varias fiestas privadas realizadas en distintos puntos del país. Uno de los detalles que más repercusión generó tiene que ver con la supuesta compra de una furgoneta destinada exclusivamente al traslado de invitados y mujeres que participaban de esos encuentros. Esa versión elevó todavía más el nivel del escándalo porque, según sostienen algunos medios italianos, transformaría la situación en una organización mucho más estructurada y sostenida en el tiempo.
Crece el escándalo en Italia por las fiestas VIP vinculadas a futbolistas de la Serie A
Hasta el momento, ninguna de las acusaciones fue comprobada judicialmente y gran parte de la información difundida se basa en testimonios mediáticos y material filtrado en redes sociales. Aun así, el impacto público ya comenzó a sentirse con fuerza en Italia y el caso sigue creciendo día tras día.
Además de Theo Hernández, Corona mencionó a otros futbolistas de enorme reconocimiento internacional que supuestamente habrían asistido a estas fiestas. Entre los nombres que aparecieron figuran Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic y Rafael Leão.
La filtración de videos y fotografías aumentó todavía más la repercusión mediática. En varias imágenes difundidas por programas italianos se observan ambientes de fiestas privadas con mujeres, alcohol y presuntas sustancias recreativas, aunque no existen hasta el momento pruebas oficiales que permitan confirmar la identidad de todos los participantes.
Otro punto que generó una enorme controversia es la supuesta utilización de óxido nitroso, conocido popularmente como “gas de la risa”. Se trata de una sustancia utilizada en determinados contextos médicos e industriales, aunque en los últimos años comenzó a expandirse su uso recreativo en fiestas y eventos nocturnos.
Según la versión difundida por Corona, algunos futbolistas habrían inhalado óxido nitroso mediante globos durante los encuentros privados. Incluso trascendió una frase atribuida al conductor de un vehículo que transportaba a varios invitados y que se volvió viral en redes sociales: “Para, para, mañana tienes que jugar”. Mientras tanto, en Italia crece la expectativa por una posible intervención judicial más profunda.
Por ahora no existe una investigación oficial confirmada contra los futbolistas mencionados, aunque el impacto mediático del caso ya empieza a generar incomodidad en distintos clubes de la Serie A. El Milan, club donde juegan o jugaron varios de los protagonistas señalados, optó por mantener silencio público frente a las acusaciones. Sin embargo, la presión mediática aumenta y no se descarta que en los próximos días aparezcan nuevos testimonios, imágenes o filtraciones relacionadas con el caso.
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