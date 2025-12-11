El ramal Tigre de la Línea Mitre no funcionará entre el 10 de enero y el 28 de febrero: por qué

trenes argentinos estacion retiro

En una serie de comunicados Trenes Argentinos confirmó que se busca cambiar sectores de más de 40 años de antigüedad y un "alto nivel de deterioro", que hace que las formaciones se desplacen a una velocidad baja.

Se espera la renovación de 7,7 kilómetros de vía en el ramal Tigre, y se finalizará la instalación del nuevo señalamiento entre Empalme Maldonado y Retiro, además del Viaducto Mitre (en Belgrano C).

Entre las estaciones Núñez y Vicente López también habrá una obra, con las correspondientes mejoras a los puentes sobre Figueroa Alcorta y Dorrego.