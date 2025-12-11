El ramal Tigre de la Línea Mitre no funcionará entre el 10 de enero y el 28 de febrero: por qué
Los otros ramales que unen la ciudad de Buenos Aires con los partidos del norte del Conurbano bonaerense tendrán un servicio reducido por obras en Retiro.
Desde Trenes Argentinos informaron este jueves que el ramal Tigre de la Línea Mitre no funcionará entre el 10 de enero y el 28 de febrero para poder hacer obras de infraestructura que refuercen la seguridad operativa, y para modernizar el sistema de señalamiento de ingreso a la terminal de Retiro.
Las obras están pautadas dentro del plan de la Emergencia Ferroviaria, que fue decretada por el Poder Ejecutivo el 13 de junio del año pasado tras sucesivos accidentes y descarrilamientos en los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
"Por obras en zona de vías, del sábado 10/1 al sábado 28/2 inclusive, los trenes de los ramales J. L. Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre no saldrán ni llegarán a Retiro", anunciaron desde Trenes Argentinos vía X.
La obra de renovación en el ramal Tigre se enfocará en la renovación de vías entre Maldonado y Tigre, mientras que en los otros recorridos se trabajará en la modernización en la entrada de formaciones a la terminal de Retiro.
Como resultado, los ramales Bmé. Mitre y Suárez llegarán sólo hasta la estación Belgrano R de la Ciudad de Buenos Aires durante el verano, y el ramal Tigre no funcionará en ningún tramo.
En una serie de comunicados Trenes Argentinos confirmó que se busca cambiar sectores de más de 40 años de antigüedad y un "alto nivel de deterioro", que hace que las formaciones se desplacen a una velocidad baja.
Se espera la renovación de 7,7 kilómetros de vía en el ramal Tigre, y se finalizará la instalación del nuevo señalamiento entre Empalme Maldonado y Retiro, además del Viaducto Mitre (en Belgrano C).
Entre las estaciones Núñez y Vicente López también habrá una obra, con las correspondientes mejoras a los puentes sobre Figueroa Alcorta y Dorrego.
